Fenster zerborsten, eine Wohnung unbewohnbar: Nach dem Feuer in Ludwigshafen betreuen Einsatzkräfte mehr als 50 Menschen. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Sperrmüllbrand an einem Hochhaus in Ludwigshafen sind Teile des Gebäudes evakuiert worden. Eine Bewohnerin sei aus einer stark verrauchten Wohnung gerettet worden, teilte die Feuerwehr mit. Fensterscheiben angrenzender Wohnungen des Hauses im Stadtteil Mitte seien zerbrochen. Eine Wohnung sei derzeit unbewohnbar. Zur Brandursache ermittle die Polizei.

Nach Angaben der Feuerwehr waren 50 Menschen, darunter acht Kinder, von Einsatzkräften des Katastrophenschutzes betreut worden. Mehrere Bewohner seien von Notärzten und Rettungsdienst untersucht worden, hätten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden müssen, hieß es. Die Einsatzstelle wurde demnach weiträumig für den Verkehr gesperrt.