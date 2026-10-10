Ende Januar wird ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Ilse Aigner ist dafür im Gespräch. Aus der SPD-Spitze kommen wohlwollende Worte für die CSU-Politikerin.

Berlin (dpa) – Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Anke Rehlinger hält die CSU-Politikerin Ilse Aigner für fähig, das Amt der Bundespräsidentin auszufüllen. «Ich kenne Ilse Aigner lange, sie hat die Ernsthaftigkeit, die Bürgernähe und die Erfahrung, die das Amt braucht», sagte die saarländische Ministerpräsidentin dem «Spiegel». «Es ist Zeit für eine Frau in Bellevue», sagte Rehlinger weiter. «Wann, wenn nicht jetzt?»

Das neue Staatsoberhaupt wird am 30. Januar von der Bundesversammlung gewählt, die sich aus den 630 Bundestagsabgeordneten und genauso vielen Wahlleuten aus den Ländern zusammensetzt. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten.

Die bayerische Landtagspräsidentin Aigner wird vor allem von der eigenen Partei unterstützt. CSU-Vize Manfred Weber forderte unlängst eine Einigung in der Koalition noch vor dem CSU-Parteitag Ende Oktober. CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte Aigner Ende Juli gesagt, Aigner wäre eine «respektable, denkbare Bundespräsidentin». Führende SPD-Politiker pochen darauf, dass erstmals eine Frau an die Spitze des Staates rückt.

Das Staatsoberhaupt hat seinen Amtssitz eigentlich im Schloss Bellevue in Berlin. Dieses wird jedoch viele Jahre lang saniert. Steinmeier hat daher im Sommer ein Ausweichquartier bezogen.