Verärgerte Genossen in RLP
SPD-Landräte kritisieren SPD-Führungsriege in Mainz
Bei der Landtagswahl erlebte die SPD Rheinland-Pfalz ein Debakel. Personelle Konsequenzen hat die Partei aber zunächst nicht gez
Bei der Landtagswahl erlebte die SPD Rheinland-Pfalz ein Debakel. Personelle Konsequenzen hat die Partei aber zunächst nicht gezogen. Parteichefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (links) wurde stellvertretende Regierungschefin, Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer folgte ihr an der Fraktionsspitze. Doch an der Basis rumort es immer lauter.
Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Die Wahlniederlage hat Spuren bei der SPD hinterlassen. In der Partei wächst der Unmut über die Führungsriege. Sie ignoriere die Kommunen und treffe fragwürdige Personalentscheidungen, kritisieren Landräte.

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Bei der Landtagswahl im März erlebte die rheinland-pfälzische SPD eine historische Niederlage. Erstmals nach 35 Jahren sitzen die Sozialdemokraten nicht mehr in der Staatskanzlei, sondern nur noch als Juniorpartner der CDU am Kabinettstisch. Personelle Konsequenzen hat die Partei aus dem Wahldebakel zunächst nicht gezogen.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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