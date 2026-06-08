Die Wahlniederlage hat Spuren bei der SPD hinterlassen. In der Partei wächst der Unmut über die Führungsriege. Sie ignoriere die Kommunen und treffe fragwürdige Personalentscheidungen, kritisieren Landräte.
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Bei der Landtagswahl im März erlebte die rheinland-pfälzische SPD eine historische Niederlage. Erstmals nach 35 Jahren sitzen die Sozialdemokraten nicht mehr in der Staatskanzlei, sondern nur noch als Juniorpartner der CDU am Kabinettstisch. Personelle Konsequenzen hat die Partei aus dem Wahldebakel zunächst nicht gezogen.