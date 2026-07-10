Nach dem Debakel bei der Landtagswahl fordert die SPD-Basis eine umfassende Aufarbeitung. Aus dem Kreis Mayen-Koblenz ist jetzt ein deutliches Warnschreiben bei Alexander Schweitzer in Mainz eingegangen. Was die Genossen kritisieren und fordern.
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Dreieinhalb Monate nach der verheerenden Wahlniederlage mehren sich innerhalb der SPD Rheinland-Pfalz die Stimmen, die vehement eine offene, umfassende und ernsthafte Aufarbeitung der Pleite vom 22. März fordern – und die Frage stellen, wer wie Verantwortung für den historischen Machtverlust übernimmt.