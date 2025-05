Mainz (dpa/lrs) - Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Sven Teuber wird nach dpa-Informationen neuer Bildungsminister in Rheinland-Pfalz und damit Nachfolger von Stefanie Hubig (SPD). Die langjährige rheinland-pfälzische Bildungsministerin ist jetzt Bundesjustizministerin in der schwarz-roten Koalition in Berlin. Zuvor hatte der «Trierische Volksfreund» darüber berichtet.

Der 42 Jahre alte Teuber gehört seit 2016 dem Landtag an. Der Trierer ist auch stellvertretender SPD-Landesvorsitzender, Gymnasiallehrer und Mitglied in der Bildungsgewerkschaft GEW.

Teuber ist zunächst nur rund ein Jahr im Amt

Teuber wird das Amt allerdings zunächst nur gut ein Jahr ausfüllen, weil am 22. März 2026 ein neuer Landtag gewählt wird. Der gebürtige Niedersachse Teuber hat Politikwissenschaft und Germanistik in Trier studiert und ist Vater zweier Kinder. Der Sozialdemokrat gilt als meinungsstarker und temperamentvoller Redner im Landtag.

In der Amtszeit von Hubig sei der Bildungsetat auf mehr als sechs Milliarden Euro angewachsen und es arbeiteten in Schule und Kitas so viele Menschen wie nie zuvor, teilte das Ministerium mit. Das im Juli 2021 in Kraft getretene Kita-Gesetz und die «Schule der Zukunft» sind Schwerpunkte ihrer neunjährigen Amtszeit.

Ministerpräsident Schweitzer stellt Teuber um 12.30 Uhr vor

Bei der «Schule der Zukunft» geht es um mehr selbstgesteuertes und individuelles Lernen, alternative Arten der Leistungsbeurteilung von Kindern und flexiblere Unterrichtszeiten. Ihrem Nachfolger lege sie besonders die Themen Bildungsgerechtigkeit und Demokratiebildung ans Herz, sagte Hubig zum Abschied aus der rheinland-pfälzischen Landespolitik.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer stellt seinen neuen Minister Teuber um 12.30 Uhr in der Staatskanzlei in Mainz vor.