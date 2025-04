Bei den Spargelbauern im nördlichen Rheinland-Pfalz ist die Ernte angelaufen – zu Ostern darf also mit dem Edelgemüse aus der Region geplant werden. Das Frühlingswetter beschert den Landwirten in der Region stabile Erntebedingungen. Sie hoffen auf eine gute Nachfrage und den Trumpf der Regionalität.

Insgesamt sei der Frühling zwar gerade viel zu trocken, sagt Knut Schubert. Aber: „Das Wetter erleichtert die Ernte und stützt die Qualität“, weiß der Geschäftsführer der Kreisverbände Mayen-Koblenz und Ahrweiler des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau. Schubert geht von ordentlichen Spargelerträgen aus.

„Spargel ist leicht im Anbau zurückgegangen“, erklärt Schubert mit Blick auf das nördliche Rheinland-Pfalz. Einzelne Flächen seien aus der Produktion genommen worden. Die Kalkulation für die Landwirte sei schwieriger geworden – die Lohnkosten seien ein Faktor. Spargel aus dem Ausland werde mitunter günstiger angeboten. „Der Preis ist ein wichtiger Vermarktungsfaktor.“

Meisten Spargelflächen liegen im Süden von Rheinland-Pfalz

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, waren 2024 die Anbaufläche und Erntemenge für Spargel so gering wie nie seit 2013. Die Nachrichtenagentur bezieht sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamts. Doch trotz des Rückgangs blieb Spargel in Deutschland demnach das Gemüse mit der größten Anbaufläche von 19.800 Hektar – vor Speisezwiebeln (17.700 Hektar) und Möhren (13.800 Hektar), wie die dpa weiter berichtet.

Das Gros der rheinland-pfälzischen Spargelflächen liegt im Süden des Landes. Im Landkreis Mayen-Koblenz gebe es aber noch einige Spargelbauern, die Zahl im Kreis Ahrweiler sei inzwischen „verschwindend gering“, bilanziert Schubert für seine Geschäftsbereiche. Doch der Kreisgeschäftsführer ist optimistisch. Zwar rechnet er im Norden von Rheinland-Pfalz in Zukunft nicht mit großartig neuen Spargelflächen. Doch: „Die Betriebe, die sich etabliert haben, die werden bleiben“, denkt Schubert. Einen Absatzmarkt für das Edelgemüse werde es sicherlich immer geben – vor allem, wenn der Spargel frisch aus der Region komme. „Das zieht immer“, sagt Schubert.

Dämme konnten früh aufgeschüttet werden

Spargel gestochen wird gerade beispielsweise bei Familie Feils in Naunheim im Landkreis Mayen-Koblenz. Die Spargeldämme konnten in diesem Jahr bereits Anfang März und damit relativ früh aufgeschüttet werden, berichtet Lisa Kraft, die im elterlichen Betrieb mitarbeitet. „Der Boden muss dafür trocken sein, damit nichts klumpt“, erklärt Kraft. Klebt der Boden durch Nässe zusammen, entstehen Erdklumpen, und der Spargel kann nicht gerade nach oben wachsen.

Das A und O für die Spargelernte sind die Temperaturen, weiß Lisa Kraft. Wenn die Tage und Nächte wieder wärmer werden, „geht das beim Spargel rasant“, sagt Kraft. Zwar seien die Nächte bislang relativ kühl gewesen, doch jedes Grad mehr sei für den Spargel ein Antrieb.

„Das weiterhin andauernde sehr sonnige Wetter heizt die Spargeldämme gut durch und sorgt für die Anregung des Triebwachstums.“

Holger Scherhag vom Naturhof Scherhag in Dieblich

Das kann Holger Scherhag vom Naturhof Scherhag in Dieblich an der Mosel nur bestätigen. „Das weiterhin andauernde sehr sonnige Wetter heizt die Spargeldämme gut durch und sorgt für die Anregung des Triebwachstums“, schreibt Scherhag unserer Zeitung auf Anfrage. Trotz der eher kühlen und teils leicht frostigen Nächte erwärme sich der Boden deutlich.

Für die Ernte des Spargels im Frühjahr sei die Witterung nach der Vorjahresernte entscheidend. „Hier waren die Sonnenstunden zwar weniger üppig als in anderen Jahren“, erklärt Scherhag, „aber die Feuchtigkeit sicherte insgesamt eine gute Disposition der Pflanzen für die Ernte 2025.“ Daher sei eine sehr gute Spargelernte zu erwarten. Das seit Wochen anhaltende sonnige Wetter habe das Triebwachstum stark aktiviert, sodass in dieser Woche mit steigender Erntemenge und guter Qualität der Spargelstangen zu rechnen sei.

i Spargel muss nicht unbedingt teuer sein. Kunden könnten auch auf niedrigere Spargelklassen zurückgreifen - bei gleichbleibender Qualität, erklärt Holger Scherhag vom Naturhof Scherhag in Dieblich. Denn eine leichte Krümmung verändere nicht den Geschmack. Uwe Anspach/dpa

„Viele Gastronomen und Privatleute wollen an Ostern Spargel auf dem Tisch haben“, sagt Lisa Kraft. In diesem Jahr geht der Wunsch in Erfüllung, für die Spargelernte liegt das Osterfest am 20. April günstig. In die Saison sind die Feils zu Beginn der Woche mit 16 Euro je Kilo für Spargel der Klasse I gestartet. Wie viel der Spargel kostet, hänge stets auch von der geernteten Menge ab.

Bis zu einem gewissen Grad würden die Preise zudem über den Lebensmitteleinzelhandel mitbestimmt. „Die Leute vergleichen schon mit dem Supermarkt“, weiß Lisa Kraft. Werde die Preisdifferenz zu groß, drohe die Akzeptanz der Kunden zu sinken. Doch im Supermarktregal stehe eben nicht immer nur deutscher oder regionaler Spargel. Es gelte, beim Preis die Lohnniveaus anderer EU-Länder im Blick zu behalten. Doch Lisa Kraft ist optimistisch: „Regionale Ware ist gefragt!“ Ihre Familie vermarktet den Spargel direkt an Privat- und Gastrokunden.

Spargel muss nicht teuer sein, es gibt unterschiedliche Klassen

Auch der Naturhof in Dieblich hofft auf eine gute Nachfrage nach Spargel. „Fälschlicherweise wird häufig gedacht, dass Spargel immer teuer ist“, schreibt Holger Scherhag. Grundsätzlich habe die höchste Klasse ihren Preis. Doch sie werde eher von der Gastronomie nachgefragt.

„Der Privatkunde – und so empfehlen wir es auch beim Verkauf im Hofladen häufig – kann gut eine niedrigere Klasse bei gleich hoher innerer Qualität wählen“, betont der Diplom-Agraringenieur. Der Spargel verändere sich nicht im Geschmack, wenn er beispielsweise „eine leichte Krümmung besitzt oder etwas kürzer ausfällt als die vorgenannte höchste Klasse“. Doch der Preis sinke dadurch deutlich. Weitere günstigere Klassen seien etwa Spargelspitzen oder Suppenspargel. Der Naturhof verkauft an Privatkunden sowie Gastronomie, bedient aber auch den regionalen Groß- und Lebensmittelhandel mit Spargel.

Preise sinken in Phasen hoher Tagesernten

Der Preis werde von Angebot und Nachfrage bestimmt. Eine Preisprognose für die Saison lasse sich daher nicht abgegeben. Doch für gewöhnlich sinke der Preis in Phasen hoher Tagesernten und steige bei hoher Nachfrage wie an Ostern, zum Muttertag oder an Pfingsten. „Ich empfehle in diesem Jahr all unseren Kunden, eher ab Beginn der Spargelernte auch Spargel zu verzehren“, schreibt Scherhag.

Es deute sich aufgrund des eher trockenen und sonnigen Wetters an, dass die Tageserntemengen in den kommenden zwei bis drei Wochen hoch ausfallen. Das könne dazu führen, „dass es im letzten Drittel der Spargelsaison (also ab circa Ende Mai) eher zu einem geringeren Aufkommen an Spargel kommt“, so Scherhag weiter. Sei aus Sicht des Anbauers die Jahresernte für eine Fläche erbracht, werde die eine oder andere Spargelfläche früher aus der Ernte genommen. Traditionell geht die Spargelzeit bis zum Johannistag am 24. Juni.