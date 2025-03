Spangdahlem-Urteil: Was ist an neuen Vorwürfen dran?

Mainz/Spangdahlem. Der gewaltsame Tod eines 28-jährigen Wittlichers auf der Säubrennerkirmes vor zwei Jahren und die juristische Aufarbeitung des Falls sorgen weiter für Schlagzeilen. Am Donnerstag (27. März) hat sich der Rechtsausschuss des Landtags auf Antrag der AfD erneut mit dem Gewaltverbrechen befasst. Hintergrund ist ein kürzlich erschienener Bericht des Rechtsmagazins Legal Tribune Online (LTO). Danach haben angebliche Versäumnisse deutscher Ermittler zu dem Urteil des Spangdahlemer US-Militärgerichts beigetragen.

Mitte Oktober vergangenen Jahres war ein 26-jähriger US-Soldat der Airbase von einer Geschworenenjury freigesprochen worden, obwohl der Amerikaner die Tat bei einer früheren Vernehmung durch deutsche Ermittler eingeräumt hatte.

„Keine Drohungen“

Die US-Staatsanwaltschaft beschuldigte den 26-Jährigen, für die tödliche Messerattacke auf den Wittlicher nach einem Streit auf der Säubrennerkirmes verantwortlich zu sein. Das Geständnis spielte bei dem Prozess auf der Airbase Spangdahlem aber keine Rolle, weil es „nicht freiwillig war“, wie es hieß. Eine Behauptung, die der Mainzer Justizstaatssekretär Matthias Frey in der Ausschusssitzung am Donnerstag erneut zurückwies. Laut den vorliegenden Akten habe es bei der Vernehmung des US-Soldaten durch die deutsche Polizei keine Drohung gegeben. Angeblich sollen die Kripobeamten dem Beschuldigten damit gedroht haben, dass er in Untersuchungshaft komme, wenn er keine Aussage mache.

Nach Angaben des Staatssekretärs sollen die beiden Polizisten den 26-Jährigen über den gegen ihn bestehenden dringenden Tatverdacht und dessen Konsequenzen unterrichtet und ihm die Möglichkeit eröffnet haben, den dringenden Tatverdacht zu entkräften.

Laut Legal Tribune Online soll auch in dem vom Angeklagten nach seiner Festnahme unterzeichneten Belehrungsformular vom 19. August 2023 ein folgenschwerer Fehler unterlaufen sein. In dem Formular seien sämtliche Angaben in deutscher und englischer Sprache zu lesen, nur beim Tatvorwurf („Verdacht Tötungsdelikt“) fehle die Übersetzung.

Wäre die Formulierung „Verdacht Tötungsdelikt“ in dem Formular korrekt übersetzt worden, hätte das US-Militärgericht das Geständnis aller Wahrscheinlichkeit nach als verwertbar angesehen, schreibt das Onlinemagazin. In diesem Fall wäre der später freigesprochene Soldat wohl verurteilt worden. Wie hätte in dem Fall ein deutsches Gericht entschieden?

Darstellung zurückgewiesen

Auch diese Darstellung weist das Mainzer Justizministerium zurück. Danach zeige auch die Videovernehmung des Beschuldigten, dass die Belehrung in englischer Sprache erfolgt sei. Daneben sei auch im Vernehmungsprotokoll nachzulesen, dass dem Tatverdächtigen die deutsche Belehrung einschließlich des Tatvorwurfs durch einen US-Ermittler übersetzt worden sei.

Ähnlich hatte sich im Dezember auch schon der vor Kurzem verstorbene rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) zur Vernehmung des tatverdächtigen US-Soldaten geäußert. Nach Mertings Angaben hatten die amerikanischen Ermittler seinerzeit die Belehrung hin und her übersetzt. Dabei könnte es zu einem Sprachproblem gekommen sein. Die Richterin am Militärgericht sei dann davon ausgegangen, dass es aufgrund von „Missverständnissen“ nicht gelungen sein soll, dem Verdächtigen klarzumachen, dass er wegen eines Tötungsdelikts und nicht nur wegen eines Körperverletzungsdelikts vernommen werde, so Mertin im Dezember.

Wie hätten deutsche Gerichte entschieden?

Sein Staatssekretär Matthias Frey räumte am Donnerstag ein, dass das von dem Soldaten bei der Vernehmung abgelegte Geständnis bei einer Verhandlung vor einem deutschen Gericht wohl hätte verwertet werden dürfen. Eine gesicherte Prognose über den Ausgang des Strafprozesses vor einem deutschen Gericht könne man allerdings nicht treffen, sagte Frey im Rechtsausschuss.

In dem Artikel der Legal Tribune Online heißt es, dass der von dem US-MIlitärgericht am Ende freigesprochene Soldat von einem deutschen Gericht wohl verurteilt worden wäre.