Die Sorge um eine Zersplitterung des Beschaffungsamts der Bundeswehr geht um. Auf einen entsprechenden offenen Brief einiger Bundestagsabgeordneter hat Verteidigungsminister Pistorius bislang nicht reagiert. Aber jetzt wird er in Koblenz erwartet ...
Hat die geplante Reorganisation des Beschaffungsamts der Bundeswehr Auswirkungen auf den Hauptstandort Koblenz? Entsprechende Sorgen haben Bundestagsabgeordnete von CDU und SPD geäußert. Ob ihr offener Brief bei Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) angekommen ist – unklar.