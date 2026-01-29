BAAINBw vor Neustrukturierung
Sorge ums Beschaffungsamt: Wann reagiert Pistorius?
Verteidigungsminister und Amtschefin: Boris Pistorius bei einer Begegnung mit Annette Lehnigk-Emden, Präsidentin des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw). Das Amt soll neu strukturiert werden. Welche Folgen hat das für den Hauptstandort Koblenz?
Britta Pedersen/dpa

Die Sorge um eine Zersplitterung des Beschaffungsamts der Bundeswehr geht um. Auf einen entsprechenden offenen Brief einiger Bundestagsabgeordneter hat Verteidigungsminister Pistorius bislang nicht reagiert. Aber jetzt wird er in Koblenz erwartet ...

Hat die geplante Reorganisation des Beschaffungsamts der Bundeswehr Auswirkungen auf den Hauptstandort Koblenz? Entsprechende Sorgen haben Bundestagsabgeordnete von CDU und SPD geäußert. Ob ihr offener Brief bei Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) angekommen ist – unklar.

