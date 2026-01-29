Landtag beschließt Gesetz
Wer jetzt in RLP bezahlten Bildungsurlaub nehmen darf
Insgesamt zehn Tage innerhalb von zwei Jahren dürfen sich Beschäftigte in Vollzeit freistellen lassen.
Katharina Kausche. picture alliance/dpa

Das Angebot ist wenig bekannt: Fast alle Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz haben gesetzlich Anspruch auf Bildungsurlaub. Wie die bezahlte Freistellung funktioniert und welche neuen Regeln jetzt gelten.

Für die Ausbildung zum Yoga-Trainer, zur Stressbewältigung im Kloster oder zur Reise ins römische Trier: Wenn sich Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz weiterbilden wollen, können sie sich dafür freistellen lassen – und zwar bezahlt. Unter dem landläufigen Namen Bildungsurlaub müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern derzeit bis zu zehn Tage innerhalb von zwei Jahren für die Weiterbildung frei geben.

