Landtag beschließt Gesetz Wer jetzt in RLP bezahlten Bildungsurlaub nehmen darf Sebastian Stein 29.01.2026, 11:00 Uhr

i Insgesamt zehn Tage innerhalb von zwei Jahren dürfen sich Beschäftigte in Vollzeit freistellen lassen. Katharina Kausche. picture alliance/dpa

Das Angebot ist wenig bekannt: Fast alle Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz haben gesetzlich Anspruch auf Bildungsurlaub. Wie die bezahlte Freistellung funktioniert und welche neuen Regeln jetzt gelten.

Für die Ausbildung zum Yoga-Trainer, zur Stressbewältigung im Kloster oder zur Reise ins römische Trier: Wenn sich Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz weiterbilden wollen, können sie sich dafür freistellen lassen – und zwar bezahlt. Unter dem landläufigen Namen Bildungsurlaub müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern derzeit bis zu zehn Tage innerhalb von zwei Jahren für die Weiterbildung frei geben.







