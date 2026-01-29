Verschwundene Orte in RLP Pferdsfeld: Was bleibt, wenn der Heimatort verschwindet Hannah Klein 29.01.2026, 06:00 Uhr

i Werner Bohn ist nach Pferdsfeld zurückgekehrt, einen Ort am Rande des Soonwalds, der heute nicht mehr existiert. Eine Fichte steht an der Stelle, wo der 78-Jährige bis ins Jahr 1980 mit seiner Familie lebte. Was also bleibt, wenn ein ganzes Dorf verschwindet? Michael Illjes

Seine alte Heimat existiert nicht mehr: Werner Bohn wächst in Pferdsfeld im Hunsrück auf, dort lernt er seine Frau im Kindergarten kennen. Wie es ist, an einen Ort zurückzukehren, der vor knapp 50 Jahren von der Landkarte verschwand.

Werner Bohn ist dorthin zurückgekehrt, wo früher seine Heimat war. „Gehaischnis“ steht auf einer Bank im Wald. Fest verankert steht sie an dem Ort, wo der heute 78-Jährige früher mit seiner Familie lebte. „Gehaischnis ist das Wort im Hunsrück für den Platz, wo man sich wohlfühlt“, sagt Bohn.







