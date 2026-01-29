25 Euro Einsatz im Lotto: Sechs Richtige: Halbe Million Euro geht nach RLP
25 Euro Einsatz im Lotto
Sechs Richtige: Halbe Million Euro geht nach RLP
Sieben neue Lottomillionäre gab es in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr. 2026 wartet das Bundesland noch auf den ersten. Immerhin eine gute halbe Million hat ein Spieler oder eine Spielerin aus der Südpfalz jetzt gewonnen.
Lesezeit 1 Minute
Die Lottofee meint es wieder einmal gut mit Rheinland-Pfalz – wenn es auch noch keinen neuen Millionär gibt. Aber immerhin 534.898,60 Euro gehen nach der Ziehung vom Mittwochabend ins Bundesland. Wie Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz mitteilt, hat ein Glückspilz aus der Südpfalz sechs Richtige im Spiel „6 aus 49“ getippt.