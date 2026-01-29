25 Euro Einsatz im Lotto Sechs Richtige: Halbe Million Euro geht nach RLP 29.01.2026, 12:35 Uhr

i Die Lottofee meint es wieder einmal gut mit Rheinland-Pfalz – wenn es auch noch keinen neuen Millionär gibt. Shireen Broszies. picture alliance/dpa

Sieben neue Lottomillionäre gab es in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr. 2026 wartet das Bundesland noch auf den ersten. Immerhin eine gute halbe Million hat ein Spieler oder eine Spielerin aus der Südpfalz jetzt gewonnen.

Die Lottofee meint es wieder einmal gut mit Rheinland-Pfalz – wenn es auch noch keinen neuen Millionär gibt. Aber immerhin 534.898,60 Euro gehen nach der Ziehung vom Mittwochabend ins Bundesland. Wie Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz mitteilt, hat ein Glückspilz aus der Südpfalz sechs Richtige im Spiel „6 aus 49“ getippt.







