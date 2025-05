Die nächsten Tage wird es sonnig in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Temperaturen steigen kontinuierlich bis 25 Grad am Sonntag.

Mainz (dpa/lrs) – Zum Ende der Woche dürfen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf sonniges Wetter freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, lockert die Bewölkung am Donnerstagabend zunehmend auf, südlich von Mosel und Lahn ist es teils aber auch noch stark bewölkt und einzelne Schauer sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad.

In der Nacht zum Freitag kühlt es deutlich ab – die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 2 Grad, in den Tallagen der Eifel bis minus 1 Grad. Im Norden kann es örtlich Bodenfrost geben.

Der Freitag zeigt sich dann überwiegend sonnig mit lockeren Quellwolken am Himmel. Die Temperaturen erreichen 17 bis 20 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es kühl, und es besteht erneut die Möglichkeit für leichten Frost. Auch am Wochenende bleibt das Wetter frühlingshaft und sonnig: Bei lockerer Bewölkung steigen die Temperaturen am Samstag und Sonntag laut Prognose auf 18 bis 25 Grad.