Es wird wärmer als in den vergangenen Tagen. Am Mittwoch sind Schauer und Gewitter möglich.

Offenbach/Main (dpa/lrs) – Mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen starten die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in die neue Woche. Der Montag beginnt sonnig, im Tagesverlauf ziehen dann ein paar Quellwolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Es wird deutlich wärmer als in den vergangenen Tagen mit Höchsttemperaturen von 21 bis 25 Grad. In höheren Lagen wird es bis zu 19 Grad warm.

Am Dienstag ist das Wetter ähnlich, es wird sogar noch etwas wärmer. Am Mittwoch ziehen mehr Wolken auf und es wird etwas kühler. Stellenweise sind Schauer oder auch einzelne Gewitter möglich.