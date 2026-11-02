Regenschirme können in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und im Saarland oft zu Hause bleiben - die Meteorologen sagen vorerst nur wenige Niederschläge voraus.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Herbstwetter mit wiederholtem Sonnenschein an Rhein, Mosel und Saar hält in den kommenden Tagen an – viel Regen ist vorerst nicht in Sicht. Heute ist es bedeckt bis stark bewölkt, im Hunsrück und nördlich der Mosel regnet es gelegentlich, im Südosten lockert der Himmel zeitweise auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen 7 bis 11 Grad, im höheren Bergland um 6 Grad. In der kommenden Nacht sinken sie auf bis zu minus 2 Grad.

Am Dienstag ist es in Rheinland-Pfalz und im Saarland teils stark, teils gering bewölkt bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 10 Grad, in den Bergen um 5 Grad. Am Mittwoch zeigt sich der Himmel teils heiter, teils wolkig. Die Temperaturen erreichen 7 bis 10, in Hochlagen um 5 Grad. Auch am Donnerstag wird bei wechselnder Bewölkung an Rhein, Mosel und Saar kein Regen erwartet.