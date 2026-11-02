Zwei, drei oder sogar vier Tage zu Hause arbeiten? Beim Homeoffice gehen die Vorstellungen der Unternehmen und Verwaltungen in RLP weit auseinander. Die Chefin der Arbeitsagentur im Land blickt jedenfalls kritisch auf zu viel mobiles Arbeiten.
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Die Corona-Pandemie hat unsere Weise zu arbeiten verändert. Firmen stellten Laptops, Handys und Bildschirme zur Verfügung, Besprechungen fandet plötzlich mit Headsets in den eigenen vier Wänden statt. Was vielerorts als Notlösung begann, gehört heute in vielen Unternehmen zum festen Alltag.