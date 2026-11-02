Was sagen Arbeitgeber in RLP Arbeiten im Homeoffice: Fluch oder Segen? Michael Illjes 02.11.2026, 06:00 Uhr

i Ein Mann sitzt im Garten und arbeitet am Laptop. Die wenigsten werden beim Homeoffice ständig auf einen gemähten Rasen blicken, aber Homeoffice gehört mittlerweile zum festen Alltag vieler Menschen. Silas Stein. picture alliance/dpa

Zwei, drei oder sogar vier Tage zu Hause arbeiten? Beim Homeoffice gehen die Vorstellungen der Unternehmen und Verwaltungen in RLP weit auseinander. Die Chefin der Arbeitsagentur im Land blickt jedenfalls kritisch auf zu viel mobiles Arbeiten.

Die Corona-Pandemie hat unsere Weise zu arbeiten verändert. Firmen stellten Laptops, Handys und Bildschirme zur Verfügung, Besprechungen fandet plötzlich mit Headsets in den eigenen vier Wänden statt. Was vielerorts als Notlösung begann, gehört heute in vielen Unternehmen zum festen Alltag.







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