An frühen, warmen Tagen rückt die Erinnerung an den Winter in weite Ferne. Aber wie war das noch mal mit dem Sonnenschutz? Ein Überblick über die wichtigsten Tipps zur Frühlingssonne.

Mülheim-Kärlich (dpa/lrs) – Sonnenschein, kaum Wolken und dazu mancherorts fast 30 Grad: Der Mai startet in Rheinland-Pfalz sommerlich – und lädt am Feiertag nach draußen ein, zu traditionellen Wanderungen etwa oder Mai-Demos. Dabei sollte man die Frühlingssonne aber nicht unterschätzen, wie Dermatologin Svenja Grove betont. Das zeige ein Blick auf den UV-Index: «Der ist jetzt schon ordentlich», sagt sie.

Essentials für den 1. Mai: Hut und Sonnencreme

Wer plane, sich länger in der Sonne aufzuhalten, sollte demnach unbedingt eine Kopfbedeckung einpacken. Auch eine Sonnencreme – am besten mit Lichtschutzfaktor 50 – gehöre an einem solchen Sonnentag zu den wichtigsten Begleitern – und nicht nur aufs Gesicht: «Die Ohren vergessen viele, und im Dekolleté sehe ich auch häufig Sonnenbrände», sagt Grove. Wer keinen Hut dabeihat, sollte auch an den Haarscheitel denken. Der Tipp der Dermatologin: dafür eine Sprüh-Sonnencreme verwenden.

Aber: «Auch mit Sonnenschutz kann man sicherlich nicht unbegrenzt in die Sonne», so Grove. Schützt eine Sonnencreme für beispielsweise zwei Stunden vor den Strahlen, verlängert sich diese Zeit nicht, wenn man sie anschließend ein weiteres Mal aufträgt. Dann heißt es: lieber ab in den Schatten.

Haut muss sich im Frühling erst gewöhnen

So früh im Jahr sei es sogar besonders wichtig, die Haut gut vor der Sonne zu schützen. Denn nach den dunkleren und kälteren Wintermonaten sei sie wenig vorgebräunt und deshalb auf die Sonnenstrahlen noch nicht vorbereitet. Anders als im heißen Sommer flüchten sich die Menschen zudem nicht so schnell in den Schatten.

Außerdem gehört für viele die ein oder andere Weinschorle zu so einem sonnigen Feiertag dazu. Der Alkohol macht sorglos – und bei der guten Stimmung merkt man gar nicht, dass schon mehrere Stunden in der Sonne vergangen sind. Also: lieber vorsorgen, nach Möglichkeit ein schattiges Plätzchen wählen und auch an ausreichend nicht-alkoholische Getränke denken, vor allem bei körperlicher Anstrengung, so Grove.

Frühsommerliches Wetter in Rheinland-Pfalz

Mit diesen Tipps lässt sich der Vorgeschmack auf den Sommer genießen, den der Deutsche Wetterdienst (DWD) nicht nur für heute erwartet. Nach reichlich Sonne und Höchsttemperaturen zwischen 25 und 29 Grad am 1. Mai geht es am Freitag ähnlich weiter: Im Süden bleibt es sonnig, im Rest von Rheinland-Pfalz sprenkeln bei maximal 25 bis 28 Grad ein paar Wolken den Himmel. Nachmittags könne es im Norden aber ein paar Schauer geben. Wieder kühler und grauer wird es laut der Vorhersage am Samstag.