Vier Wände, ein Bett und eine Toilette: Viel mehr braucht man für einen schönen Urlaub im Freien oft nicht. Wenn dann die Unterkunft einen Fernseher und WLAN hat – noch besser. Die Zahl der Menschen, die ein paar Tage in einem „Tiny House“ verbringen wollen, steigt. Die Idee dahinter: Die Häuser sind einfach gebaut und können ohne viel Aufwand transportiert werden. In unserer Region gibt es sie auch schon. Wir haben uns ein paar besondere Häuschen angeschaut, in denen man Urlaub machen kann – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Was genau als „Tiny House“ zählt, ist in Deutschland nicht genau definiert. In den USA, wo die Tiny-House-Bewegung ihren Ursprung hat, gelten 37 Quadratmeter als Grenzwert. Hierzulande gibt es aber kein klares Limit. Dem Gebäudeenergiegesetz zufolge hat ein „kleines Gebäude“ maximal 50 Quadratmeter. Aber das entscheidet nur darüber, ob das Haus einen Energieausweis braucht. Dementsprechend oft ist der Begriff auf Plattformen wie Airbnb oder FeWo-direkt zu finden. Viele Anbieter bezeichnen ihre Unterkünfte als „Tiny Houses“ – Hauptsache, sie sind klein.

Wie klein klein sein kann, zeigt das DIY „Tiny House“ in Fischbach (Kreis Birkenfeld). Auf zwölf Quadratmetern muss man sich genau überlegen, was einem wirklich wichtig ist. Den begrenzten Platz macht der direkte Blick auf den Fluss wieder wett. Naturliebhaber werden sich über eine Feuerstelle und einen Platz zum Lesen freuen.

Im „Tiny House“ Minimalus I in Dachsenhausen (Rhein-Lahn-Kreis) finden bis zu vier Personen Platz. Das 20 Quadratmeter große Häuschen befindet sich auf dem circa 1800 Quadratmeter großen Grundstück eines ehemaligen Forsthauses. Zahlreiche Holzelemente und ein Pelletofen machen deutlich, wie wichtig den Eigentümern das Thema Nachhaltigkeit ist. Wem es drinnen zu langweilig ist, kann im Naturgarten Wikingerschach spielen oder auf der Hängematte zwischen Obstbäumen faulenzen.

Etwa genauso groß ist ein „Tiny House“ am Rand des Eifelorts Ditscheid (Kreis Mayen-Koblenz), das man wohl so nirgendwo findet: Ein historischer Zirkuswagen dient dort als Unterkunft, in der es sich bis zu drei Personen gemütlich machen können. Den Wagen umgibt ein Feld, auf dem alte Obstbäume stehen.

Wer nichts dagegen hat, morgens von ein paar neugierigen Eseln geweckt zu werden, der sollte sich in den Nationalpark Hunsrück-Hochwald begeben. Unweit von Asbach (Kreis Birkenfeld) gelegen, verspricht das Tiny House Blockhäuschen auf circa 30 Quadratmetern natürliche Materialien, ein extra großes Bett und einen atemberaubenden Blick ins Tal.

Handy und Elektrogeräte aus, heißt es im 16 Quadratmeter großen Häuschen im Wald bei Kollig (Kreis Mayen-Koblenz). Oberhalb der alten Grube ist dieses selbst ernannte Juwel an die Felsen gebaut worden und verspricht für bis zu drei Personen die absolute Ruhe. Mitten im Nirgendwo quasi, nur das Rauschen des Elzbachs ist zu hören. Zwei Regenduschen, eine Außenküche plus Grill und ein Kräutergarten machen das Outdoor-Erlebnis perfekt.