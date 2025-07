Sonne, Wolken und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Mainz/Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird wechselhaftes Wetter erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken vereinzelt zu Schauern und Gewittern. Dabei kann es stürmisch werden. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 20 bis 27 Grad, in der Nacht bei 10 bis 15 Grad.

Am Mittwoch bleibt der Himmel bei 18 bis 24 Grad meist bedeckt. Dazu werden erneut Schauer und Gewitter erwartet. Am Donnerstag bleibt es zunächst regnerisch, im Tagesverlauf wird es dann freundlicher. Am Freitag wird es dann wieder sonniger und wärmer.