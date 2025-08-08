Zum Ende der Woche wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sonnig und warm. Die Temperaturen steigen teilweise auf mehr als 30 Grad. Die Aussichten.

Barweiler (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfen sich die Menschen zum Ende dieser Woche auf Sonnenschein und Temperaturen von mehr als 30 Grad freuen. Am Freitag sei es heiter bis sonnig, im Norden auch mitunter wolkig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Das Thermometer zeige Höchstwerte von 27 bis 32 Grad – mit den höheren Temperaturen im Süden. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Samstag gebe es teilweise zunächst noch Wolken, aber im Tagesverlauf werde es oft heiter. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 29 bis 33 Grad mit den höchsten Werten in der Vorderpfalz. Der Wind sei überwiegend schwach.

Am Sonntag sei es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sonnig und trocken. Das Thermometer zeige maximal 26 bis 30 Grad. Es gehe ein schwacher bis mäßiger Wind.