Sonnenbrille raus: In Rheinland-Pfalz und Saarland klettern die Temperaturen auf frühsommerliche Werte. Doch nachts kann es noch eisig werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach zuletzt wechselhaftem Wetter erwarten Rheinland-Pfalz und das Saarland in der neuen Woche frühsommerliche Temperaturen und Sonne satt. Am Ostermontag steigen die Temperaturen auf maximal 14 bis 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu bleibt es heiter bis sonnig und niederschlagsfrei.

In der Nacht zu Dienstag werde es klar und niederschlagsfrei, jedoch auch kalt. Die Tiefstwerte liegen demnach bei 5 bis 0 Grad, in Tal- und Muldenlagen bei -1 Grad. Verbreitet komme es zu Frost in Bodennähe.

Am Dienstag und Mittwoch ist den Meteorologen zufolge erneut mit ruhigem und sonnigem Wetter zu rechnen. Dabei steigen die Höchstwerte noch einmal auf bis zu 17 bis 22 Grad am Dienstag und 21 bis 23 Grad am Mittwoch.