Erstes Sommerwochenende Sonne satt an Pfingsten: So warm wird es in RLP Anke Mersmann 21.05.2026, 06:00 Uhr

i Das erste sommerliche Wochenende steht in Rheinland-Pfalz bevor: Sonnencreme nicht vergessen! Christoph Soeder. picture alliance/dpa

Endlich Sommer! Nach gefühlt herbstlichen Tagen steht an Pfingsten der lang ersehnte Temperatur-Sprung an – bis zu 30 Grad sind drin, kündigt der Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt an.

Rheinland-Pfalz kann schon mal die Sonnenbrillen putzen und die Sonnencreme bereitstellen: Nach Tagen, die sich eher nach Herbst anfühlten, kündigt sich endlich eine Wetterwende an. Das Pfingstwochenende verspricht den lang ersehnten Durchbruch. Diese frohe Botschaft verkündet der Koblenzer Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt.







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