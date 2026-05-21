Erstes Sommerwochenende 
Sonne satt an Pfingsten: So warm wird es in RLP
Das erste sommerliche Wochenende steht in Rheinland-Pfalz bevor: Sonnencreme nicht vergessen!
Das erste sommerliche Wochenende steht in Rheinland-Pfalz bevor: Sonnencreme nicht vergessen!
Christoph Soeder. picture alliance/dpa

Endlich Sommer! Nach gefühlt herbstlichen Tagen steht an Pfingsten der lang ersehnte Temperatur-Sprung an – bis zu 30 Grad sind drin, kündigt der Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt an. 

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Rheinland-Pfalz kann schon mal die Sonnenbrillen putzen und die Sonnencreme bereitstellen: Nach Tagen, die sich eher nach Herbst anfühlten, kündigt sich endlich eine Wetterwende an. Das Pfingstwochenende verspricht den lang ersehnten Durchbruch. Diese frohe Botschaft verkündet der Koblenzer Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt.

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