Laut Deutschem Wetterdienst lockert das Wetter in den nächsten Tagen auf. Menschen in Rheinland-Pfalz und Saarland können sich über sonniges Sommerwetter freuen.

Mainz (dpa/lrs) – Sonne und Temperaturen um die 30 Grad – das erwartet Menschen in Rheinland-Pfalz und Saarland in den nächsten Tagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet nach Regen und Gewittern erst einmal mit Auflockerungen. So heiß wie zuvor wird es dabei aber wohl nicht.

Noch am Mittwoch sollen Schauer und Gewitter abziehen. Dann bleibt es den Experten zufolge bis zum Ende der Woche trocken. Die Sonne lässt sich öfter blicken, heiter wird es in jedem Fall. Erst am Sonntag sollen sich die Wolken wieder verdichten. Dann sind laut DWD wieder zeitweise Regen und auch Gewitter möglich.

Die Temperaturen sollen sich bis zum Ende der Woche um die 30 Grad bewegen. Am Freitag sind den Meteorologen nach bis zu 29 Grad möglich, am Samstag bis zu 21. Am Sonntag soll mit maximal 27 Grad zu rechnen sein. Die 30-er Marke wird dann also wieder unterschritten.