Sonne, Wolken, etwas Regen, einzelne Gewitter und keine extreme Hitze: Gute Zeiten für Ausflügler an Rhein, Mosel und Saar - bei gelegentlichem prüfenden Blick auf Wetter-App oder Wetterbericht.

Offenbach (dpa/lrs) – Der Hochsommer in Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt sich in dieser Woche gemäßigt. Bei Tiefdruckeinfluss verharren die Temperaturen merklich unterhalb der 30-Grad-Marke. Sonne, Wolken und Regen wechseln sich ab, auch Blitz und Donner sind gelegentlich möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Am Mittwoch wechseln sich Sonnenschein und Quellwolken ab. Schauer sind selten. Die Höchsttemperaturen erreichen 22 bis 26 Grad, auf höheren Bergen 19 Grad.

Mancherorts Blitz und Donner

Am Donnerstag ist der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselnd bewölkt. Gebietsweise kann es laut dem DWD Schauer und Gewitter mit Starkregen geben bei Höchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grad. Ähnlich gestaltet sich das Wetter auch am Freitag – mit Temperaturen von maximal 22 bis 27 Grad.

Vorhersage DWD