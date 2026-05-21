In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter bis zum Pfingstwochenende jeden Tag sommerlicher. Sogar die 30-Grad Marke könnte geknackt werden.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Vom Südwesten macht sich ein Hochdruckgebiet breit: Viel Sonne und zunehmend sommerliche Temperaturen bestimmen das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, klart es im Tagesverlauf zunehmend auf und Nebel und Wolken weichen der Sonne. Dazu werden Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad erreicht. Nachts kühlt es auf 6 bis 11 Grad ab.

Pünktlich zum Beginn des Pfingstwochenendes wird es dann richtig sommerlich: Am Freitag zeigt sich bei 25 bis 29 Grad überall die Sonne, es bleibt niederschlagsfrei, wie es weiter hieß. Nachts kühlt es auf 9 bis 14 Grad ab. Am Samstag wird es dann noch etwas wärmer. Laut DWD könnten Temperaturen von 27 bis 31 Grad erreicht werden. Dazu bleibt es sonnig und trocken, nur am Abend sind vereinzelte Schleierwolken möglich.

Auch am Sonntag und Montag bleibt es sonnig und hochsommerlich warm. Vereinzelt muss mit Sommergewittern gerechnet werden.