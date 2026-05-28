Der Schauspieler und Klimaaktivist Marcel Hoffmann möchte auf und abseits der Bühne ein Kommunikator sein. Im Podcast spricht er über die Faszination Wald und warum er sich letztendlich doch für die Bühne und gegen die Geophysik entschieden hat.

Was hat die Schauspielerei mit Geophysik zu tun? Auf den ersten Blick könnten es keine unterschiedlicheren Welten sein. Für Marcel Hoffmann sind es die Welten, die seinen Lebensweg prägen. Der Koblenzer Schauspieler und Klimaaktivist steht nach dem Abitur vor der Frage: „Werde ich Schauspieler oder studiere ich Geophysik“, erinnert er sich im Talkpodcast „RZähl mal!“ im Gespräch mit Host Nina Borowski. Der heute 51-Jährige studiert erst mal Geophysik in Köln. Vor allem das Thema „Klimafolgenforschung“ packt ihn - und lässt ihn bis heute nicht mehr los. Doch die Schauspielerei ist nie ganz aus dem Kopf. Verschiedene Begegnungen und letztendlich auch eine Portion Mut führen dazu, dass sich Hoffmann doch für die Bühne entscheidet.

Er verlässt die Uni nach dem Grundstudium und geht an die Schauspielschule. Dort hat der heutige Wahl-Koblenzer auch Gesangsunterricht: „Musik hat mich mein Leben lang begleitet, aber den ersten professionellen Zugang hatte ich tatsächlich erst an der Schauspielschule. Dort hatte ich zwei wunderbare Dozenten. Mit ihnen matchte meine Stimme sehr gut, von der ich gar nicht wusste, dass sie so viele Genres bedienen kann“, erzählt er im Podcast.

Im Gespräch geht es nicht nur um den Bühnenalltag als Schauspieler und Sänger am Theater Koblenz, an dem Marcel Hoffmann festes Ensemblemitglied ist, sondern auch um das Klima. Denn privat ist der 51-Jährige Klimaaktivist. Er ist Mitglied im Klima Bündnis Koblenz. Im Gespräch gibt er Einblicke in sein Engagement und erzählt, warum Zeitmanagement für ihn beim Thema Klimaschutz ein wichtiges Puzzleteil ist. Regelmäßig ist Hoffmann im Wald in und um Koblenz unterwegs. Wer mit ihm durch Flora und Fauna streift, entdeckt Spannendes im vermeintlich Unscheinbaren. Er hat sich ein großes Wissen über Bäume und ihre Lebensräume angeeignet. Immer wieder zieht er los, um sich selbst ein Bild von der Lage unseres Waldes zu machen.

Das ganze Gespräch gibt es im Podcast. Jetzt reinhören!