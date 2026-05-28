Von der Rebe auf den Rasen: Bei der Nationalmannschaft der Winzer dreht sich alles um Fußball und Wein. Doch wie passt das zusammen? Und wie steht die Weinelf zu einem kühlen Bier nach Abpfiff? Das sagt ein Spieler, der selbst Mosel-Winzer ist.
Lesezeit 3 Minuten
Fußball und Bier, das gehört für viele Fans einfach zusammen. Ob zu Hause vorm Fernseher, beim Public-Viewing mit Freunden oder im Stadion: Bier ist Teil der Fußballkultur, prägt den Sport. Was hingegen Wein und Fußball miteinander zu tun haben?