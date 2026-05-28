AfD-Politiker zu Vorsitzenden von Landesausschüssen zu wählen, kommt für die SPD und die Grünen nicht infrage. Inzwischen hat sich auch die CDU geäußert.
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Wirtschaft, Bildung und Kultur: Für diese drei Bereiche will die AfD den Vorsitz in Landesausschüssen übernehmen. In der nächsten Woche sollen sich die Gremien konstituieren. Nachdem SPD und Grüne bereits erklärt hatten, keinesfalls einen AfD-Politiker zum Vorsitzenden zu wählen, hat sich zu dieser Frage nun auch die CDU geäußert.