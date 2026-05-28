Spektakel am Nürburgring Truck-Grand-Prix wartet mit einer Premiere auf 28.05.2026, 18:14 Uhr

i Der Internationale Shell ADAC Truck-Grand-Prix (TGP) feiert vom 10. bis 12. Juli feiert seinen 40. Geburtstag mit dem Finale der Deutschen Meisterschaft. ETRA Promotion GmbH.

40 Jahre Truck-Grand-Prix – und eine Neuheit: Erstmals wird am Nürburgring ein Deutscher Truck-Racing-Meister gekürt. Motorsport-Legenden, Festival-Stimmung und eine Fachmesse der Superlative erwarten Fans vom 10. bis 12. Juli.

Mitte Juli schlägt das Herz des deutschen Motorsports erneut am Nürburgring: Vom 10. bis 12. Juli findet der Internationale Shell ADAC Truck-Grand-Prix (TGP) statt. Er feiert nicht nur sein 40-jähriges Bestehen, sondern setzt einen Meilenstein. Unter dem Motto „40 Jahre TGP – Tradition feiern.







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