Landtag Rheinland-Pfalz
AfD-Vorsitzende in Ausschüssen: Es bahnt sich Streit an
Drei Fachausschüsse im rheinland-pfälzischen Landtag stehen der AfD aufgrund ihres Wahlergebnisses zu.
Drei Fachausschüsse im rheinland-pfälzischen Landtag stehen der AfD aufgrund ihres Wahlergebnisses zu.
Andreas Arnold/dpa

Die AfD ist im neuen rheinland-pfälzischen Landtag deutlich gewachsen. Demnach dürfte sie eigentlich drei Ausschüsse führen. Doch die anderen Parteien müssten dafür mitspielen.

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Nach der Wahl von Gordon Schnieder zum Ministerpräsidenten beginnt im politischen Mainz die inhaltliche Arbeit. Im Landtag läuft das vor allem über Fachausschüsse. Davon gibt es insgesamt 14, darunter etwa für Finanzen, Inneres oder Wirtschaft. Welche Parteien die Ausschüsse führen dürfen, entscheidet sich nach deren Stärke aufgrund des Wahlergebnisses.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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