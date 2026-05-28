Mit den „Schrecken des Krieges“ schuf Francisco de Goya eine Grafikserie, die die Folgen des Spanischen Unabhängigkeitskrieges schonungslos dokumentierte. Eine Auswahl der Arbeiten zeigt das Mittelrhein-Museum nun in einer traurig aktuellen Schau.
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Es ist ein erschreckend zeitloses Bild: der leblose Körper der Mutter in den Armen pflichtschuldiger Männer, hinfortgetragen von dem bitterlich weinenden Kind, auf dem Boden im Hintergrund ein weiterer Leichnam. Nur zwei von Hunderttausenden Opfern, denen Francisco de Goya (1746–1828) in seiner Grafikfolge „Los Desastres de la Guerra“, den „Schrecken des Krieges“ ein Denkmal setzte.