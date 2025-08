Söder will Ukrainern Bürgergeld kürzen - Fakten für RLP

Kein Bürgergeld mehr für alle Geflüchteten aus der Ukraine? Manche halten den Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten Söder für bedenkenswert, andere lehnen ab. Wie ist die Lage in Rheinland-Pfalz? Wir haben Daten und Fakten zusammengetragen.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat mit seinem neuen Vorschlag zum Bürgergeld-Anspruch für Menschen aus der Ukraine dafür gesorgt, dass vom Sommerloch in Deutschland aktuell keine Rede sein kann. Söder hatte sich am Sonntag im ZDF dafür ausgesprochen, „am besten“ auch jenen Ukrainern kein Bürgergeld mehr zu zahlen, die bereits länger in Deutschland sind. Sie würden dann die geringeren Asylbewerberleistungen bekommen. Ukrainische Staatsangehörige müssen kein Asyl beantragen und kein Asylverfahren durchlaufen. Sie können gleich arbeiten oder haben Anspruch auf Sozialleistungen, sie bekommen Bürgergeld.

Der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung sieht allerdings lediglich Asylbewerberleistungen für jene Geflüchtete aus der Ukraine vor, die nach dem 1. April 2025 eingereist sind – und eben nicht für alle. Seit Sonntag tobt zum Thema Bürgergeld deshalb eine neue hitzige Debatte. Das Echo auf Söders Vorstoß ist kontrovers, auch innerhalb der Koalition. Hintergrund der Auseinandersetzung sind die gestiegenen Kosten für die staatliche Leistung. Sie lagen im vergangenen Jahr bei rund 47 Milliarden Euro. Das waren circa 4 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor.

Etwas mehr als 55.000 Ukrainer leben in Rheinland-Pfalz

Aber wie ist die Situation in Rheinland-Pfalz? Wie viele Ukrainer leben hier, wie viele arbeiten, wie viele bekommen Unterstützung des Staates? Nach Auskunft einer Sprecherin des Integrationsministeriums von Katharina Binz (Grüne) lebten Ende Juli etwas mehr als 55.000 Personen mit einem Ukraine-Bezug in Rheinland-Pfalz. Hiervon sind laut der Sprecherin rund 16.000 Kinder und Jugendliche. Zu Beginn des Jahres waren es circa 53.000 Kriegsflüchtlinge, davon rund 16.000 Kinder und Jugendliche, wie die Sprecherin informiert.

Wie eine Sprecherin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilt, seien im Juli in Rheinland-Pfalz rund 21.000 erwerbsfähige Personen aus der Ukraine gezählt worden. Im Mai – aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor – seien 12.200 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen, so die Sprecherin. 2.600 seien ausschließlich geringfügig beschäftigt gewesen.

Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ukrainer steigt

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ukrainer stieg der Sprecherin zufolge – und zwar von 6.100 im Mai 2023 auf rund 8.600 im darauffolgenden Jahr und 12.200 in diesem Mai – Tendenz weiter steigend. Der Ökonom Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB sagte der Deutschen Presseagentur zuletzt: „Die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten braucht Zeit.“

Die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Arbeitsagentur, Heidrun Schulz, sagt zu den Zahlen: „Fast ein Drittel der erwerbsfähigen Personen befand sich in Integrationskursen, berufsbezogenen Sprachkursen oder in einer Schul- oder Berufsausbildung.“ Schulz verweist darauf, dass knapp 15.000 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit im Bundesland Arbeit hätten. Häufig sei die Aufnahme einer Tätigkeit mit Hürden verbunden, insbesondere bei Frauen, die bei der Arbeitsaufnahme von einer ausreichenden Kinderbetreuung abhängig seien. „Weitere Hemmnisse können in der fehlenden Anerkennung der Berufsabschlüsse oder unzureichenden Sprachkenntnissen liegen“, sagt Schulz.

Rund 218.7000 Bürgergeldempfänger in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Ukrainer, die Bürgergeld bekommen, sank zuletzt in Rheinland-Pfalz. Das waren im März vor zwei Jahren fast 31.000 ukrainische Staatsangehörige, rund 29.600 ein Jahr später sowie knapp 28.500 in diesem Frühjahr, wie die Arbeitsagentur-Sprecherin erklärt. Insgesamt gab es der Sprecherin zufolge im Bundesland im Juli (hochgerechnete Daten) rund 218.600 Bürgergeldempfänger. Darunter seien knapp 158.000, also über 70 Prozent, erwerbsfähige Leistungsberechtigte gewesen – und circa 61.000 nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte, vor allem Kinder.

Das Mainzer Arbeitsministerium nennt auf Anfrage ähnliche Zahlen. Nach Angaben des Ministeriums gilt als erwerbsfähig, wer mindestens drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes erwerbstätig sein kann. Unter den Erwerbsfähigen befänden sich aber auch Bürger, die zum Beispiel wegen Erziehung oder der Pflege von Angehörigen keiner Beschäftigung nachgingen, so die Arbeitsagentur-Sprecherin. Die Personen könnten auch eine Ausbildung machen oder eine von der Arbeitsagentur geförderte Maßnahme wahrnehmen.

Integrationsministerin Binz gegen Söders Vorschlag

Schaut man sich die Zahlen an, wie viele der Bürgergeldempfänger eine deutsche Staatsangehörigkeit haben und wie viele ausländische Staatsbürger sind, ergibt sich ein ganz ähnliches Bild wie bei den bundesweiten Zahlen: 52 Prozent der Bürgergeldbezieher sind Deutsche, 48 Prozent ausländische Bürger. Unter den Ausländern nehmen die Ukrainer einen Anteil von etwas mehr als einem Viertel ein.

Landesintegrationsministerin Katharina Binz spricht sich übrigens dafür aus, dass der besondere Schutzstatus für Ukrainer beibehalten wird. Er habe sich in der Praxis bewährt. Die Grünen-Ministerin ist also gegen Söders Vorschlag.