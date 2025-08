Leben im Grünen auf kleinem Raum, aber mit gewohntem Komfort – so lässt sich die Idee beschreiben, die hinter Marius Bräunlichs Tiny-Häusern im Taunus steckt. Er ist für den Tourismuspreis nominiert – und erklärt, was Urlauber an den Häusern mögen.

Wenn Marius Bräunlich seinen Gästen eines nicht bieten will, dann ist es eine 08/15-Unterkunft. Wer seine Tiny-Häuser im Taunus mietet, soll sehen, wie sich nachhaltiges und stilvolles Wohnen verbinden lässt – und das auf kleinem Raum. Er hat sich mit seinen Minimalus-Ferienunterkünften um den Tourismuspreis Rheinland-Pfalz beworben. Nun ist er in der Kategorie „Innovation des Jahres“ nominiert.

„Ich dachte, ich habe schon außergewöhnliche Unterkünfte“, antwortet Marius Bräunlich auf die Frage, warum er seinen Hut für den Tourismuspreis in den Ring geworfen hat. Der 33-Jährige empfängt unsere Zeitung im Garten seiner Eltern in Dachsenhausen im Rhein-Lahn-Kreis. Dort steht das Tiny-Haus, das er als erstes gebaut hat. Entstanden ist es im Rahmen seiner Masterarbeit.

Küche unter freiem Himmel gehört zur Einrichtung

Studiert hat Bräunlich in Holzminden, zuerst Green Buildung, dann hat er mit einem Master in energieeffizientem und nachhaltigem Bauen nachgelegt. „Das ist eine ganz kleine Uni, wo man sich richtig austoben konnte“, erzählt Bräunlich. Dort habe er auch viel die Holz- und Metallwerkstatt genutzt. „Und es wurde mir ermöglicht, dass ich als Master-Thesis das Tiny-Haus planen und bauen konnte.“

Das kleine Häuschen ist auf einen Anhänger montiert und prinzipiell beweglich. Im Inneren beherbergt es eine komplette Wohnung: vom Wohnbereich mit Couch, kleinem Esstisch und Küchenzeile bis hin zum Duschbad. Den Schlafplatz mit Doppelbett erklimmen Gäste über eine Leiter, er liegt über Bad und Küche. Zwei weitere Übernachtungsgäste finden im knallroten Bauwagen nebenan Platz. Geheizt wird im Tiny-Haus, wenn nötig, mit einem Pelletofen. Ein Highlight ist die Outdoor-Küche an der Rückwand – mit Cerankochfeld und Spülbecken.

„Ursprünglich war der Gedanke, dass ich es baue, verkaufe und dann die Schulden vom Studium los bin“, erzählt Bräunlich. Doch es kommt anders. Er kann sich von dem Marke-Eigenbau-Häuschen nicht trennen. Während der Corona-Pandemie fängt er an, das Tiny-Haus zu vermieten. Das Taunusdorf Dachsenhausen mit seinen rund 1000 Einwohnern ist zwar kein Touristen-Hotspot. Aber: „Wir haben gemerkt, wenn ein solches Tiny-Haus da ist, dann ist auch die Nachfrage da“, erzählt Marius Bräunlich.

Die Gäste kommen und wissen den großen und gepflegten Garten mit seiner Blütenpracht und den Obstbäumen zu schätzen. „Dann habe ich mich getraut, die Grundstücke in Dessighofen zu kaufen“, erzählt Bräunlich. Dort, wenige Kilometer weiter, entstehen zwei weitere Tiny-Häuser, diesmal etwas größer und fest verbaut – sowie Ferienwohnungen in Lahnstein, St. Goar und Koblenz. Zunächst arbeitet Bräunlich noch für ein Karlsruher Ingenieurbüro in der Bauleitung. Die Gästevermietung läuft nebenher. Doch das ist irgendwann nicht mehr zu schaffen, „seitdem kümmere ich mich nur noch um die Gäste“, sagt Bräunlich. Gleichzeitig plant er gerade neue Wohnprojekte für seine Urlauber. Große Unterstützung bekomme er von seiner Familie.

i Das Tiny-Haus in Dachsenhausen hat Marius Bräunlich für seine Masterarbeit angefertigt. Cordula Sailer-Röttgers

Was das Buchungsverhalten der Gäste angeht, so stehe die Unterbringung im Vordergrund, nicht primär der Standort. „Die sehen, da möchte ich hin, die Unterkunft ist schön“, erklärt Bräunlich. „Ich buche selbst auch teilweise so, dass ich sage, man möchte ein schönes Wochenende irgendwo machen, man braucht einen schönen Ort.“ Eine Aktivität in der Umgebung – wie etwa wandern – lasse sich immer finden.

Doch was ist das Besondere an den Minimalus-Unterkünften? Im Gespräch mit dem Gastgeber wird deutlich, dass es um Nachhaltigkeit geht, Design mit Liebe zum Detail, eine gute Ausstattung – und nicht zuletzt um die Nähe zur Natur. Bräunlich spricht von einem neuen Bauprozess, der Ressourcen schont. Bei seinem ersten Tiny-Haus habe er sich nur in etwa überlegt, wie es aussehen soll. „Dann habe ich über Kleinanzeigen gebrauchte Fenster oder neue Fenster, die falsch produziert wurden, gekauft, habe danach geplant und quasi das Haus um die bestehenden Fenster drumherum gebaut“, erklärt der 33-Jährige seine Vorgehensweise.

Design bietet Qualität mit Macken und eigenem Stil

Mit Blick auf sein studentisches Budget sollten die Materialien günstig sein, auf Qualität habe er aber nicht verzichten wollen. „Zum Beispiel habe ich gebrauchten Eiche-Parkettboden gekauft“, berichtet Bräunlich, „oder die Küche ist aus vier verschiedenen Küchen zusammengewürfelt, und ich habe neue Fronten drangemacht.“ Lieber verbaue er Parkett mit Gebrauchsspuren als neuen Billiglaminat.

Ein Semester lang hat Bräunlich in Indonesien studiert. Für das Design seiner Unterkünfte habe er ein wenig den dortigen Lifestyle übernommen: Die Ausstattung soll wertig sein – auch wenn sie nicht immer perfekt ist. Als Beispiel nennt er die Holzfassade des Tiny-Hauses in Dachsenhausen und streicht mit der Hand darüber. „Das ist irgendwas für eine Sortierrücklage, also eine C-Ware, die hat dann mal ein Astloch zu viel, ist vielleicht ein bisschen krumm“, erklärt Bräunlich, „aber sie ist hochwertig und – wie soll ich sagen – ein bisschen lässiger.“

i In einem der Tiny-Häuser in Dessighofen gibt es ein Outdoor-Badezimmer. Das Vermischen von Innen- und Außenbereich hat Marius Bräunlich sich in Indonesien abgeschaut. Cordula Sailer-Röttgers

In Indonesien sehe man so etwas häufiger. Dort werde auch mal ein Tor selbst zusammengeschweißt. Vielleicht sehe man dann noch die Schweißnähte, aber es sei massiv. „Hier geht man in den Baumarkt, kauft das Tor, das jeder hat in Anthrazit, Standard, und hat halt nicht diesen Flair“, beschreibt Bräunlich das, was er oftmals als deutschen Stil erlebe. Typisch balinesisch an seinen Tiny-Häusern sei etwa auch das Vermischen des Innen- und Außenbereichs. Während das Häuschen in Dachsenhausen eine Outdoor-Küche hat, verfügen die Tiny-Häuser in Dessighofen einmal über ein komplettes Outdoor-Badezimmer, einmal über einen Whirlpool.

Auch wenn die Tiny-Häuschen klein sind, legt Bräunlich Wert auf eine gute Ausstattung – etwa in der Küche. Gern genutzt sei zum Beispiel die Popcorn-Maschine in den Unterkünften. „Zu Hause ist das total unnötig, das macht man zweimal, dann steht die im Schrank“, sagt der Gastgeber. Doch im Urlaub hätten die Gäste Zeit, und jeder Gast freue sich aufs Neue, selbst Popcorn machen zu können.

Bei der Einrichtung geht es dem Gastgeber um feine Details

Es geht dem 33-Jährigen auch um die kleinen, feinen Details wie den Fernseher, der sich aus der Fensterbank ausfahren lässt, den Kühlschrank unter den Treppenstufen, die zur Türglocke umfunktionierten Weingläser oder die in das Türchen des Badezimmerschranks eingelassene LED-Uhr.

Der Großteil seiner Tiny-Haus-Gäste sei zwischen 30 und 40 Jahre alt und komme aus den umliegenden Städten im Umkreis von bis zu drei Stunden Fahrzeit – wie etwa aus Köln, Frankfurt, Düsseldorf oder Mainz. „Städter, die dann für zwei, drei Tage rauskommen und die Natur genießen“, sagt Bräunlich. Gäste aus allernächster Nähe übernachten ebenso in den Häuschen, wie aus dem 15 Kilometer entfernten Holzhausen oder aus Koblenz. Und auch Gäste aus Abu Dhabi habe er schon im Taunus begrüßen dürfen.

i Innenleben des Tiny-Hauses in Dachsenhausen: Die kleine Küchenzeile soll möglichst viel Ausstattung bieten. Cordula Sailer-Röttgers

Der Taunus, so Bräunlich, sei ein guter Ausgangspunkt für Unternehmungen: Entweder es wird direkt dort gewandert oder die Urlauber sind auch schnell an Rhein und Lahn oder in Koblenz, wenn sie es städtisch mögen. „Es kommen Leute aus Berlin, die sagen, sie möchten endlich mal in das Land der Burgen“, erzählt Bräunlich. Wer in der Region aufwachse, sehe darin oft nichts Besonderes. „Man fährt hier durchs Mittelrheintal, eine Burg nach der anderen, das kennt man, das ist normal“, sagt Bräunlich. „Aber das ist nicht normal.“

Was das Wohnen auf kleinem Raum angeht, so ist Marius Bräunlich überzeugt, dass es in Zukunft wichtiger werden wird – nicht nur im Urlaub, auch im Privaten. „Die Baukosten und die Energiepreise steigen“, sagt Bräunlich. „Wir müssen schauen, was wir mit den Ressourcen machen.“

i Individuell sollen die Ferienhäuschen von Marius Bräunlich aussehen. Den Couchtisch für dieses Tiny-Haus hat er zum Beispiel selbst gebaut. Cordula Sailer-Röttgers

Er glaubt, der Trend gehe weg von großen Wohnungen und Häusern als Prestigeobjekt. Mit den Tiny-Häusern wolle er zeigen, dass Komfort nicht automatisch viel Fläche bedeute. „Es ist vielleicht viel luxuriöser, in einer kleinen Wohnung zu wohnen, die architektonisch wertvoll ist, einen guten Schnitt hat, schöne Details und hochwertig ausgestattet ist, als in der 200-Quadratmeterwohnung mit Standardfenstern.“

In Dessighofen sollen noch zwei weitere Tiny-Häuser entstehen, für die Bräunlich eine Leader-Förderung erhält. Dabei handelt es sich um ein EU-Förderprogramm für den ländlichen Raum. Die neuen Häuschen werden aus Holz gebaut und mit Stroh gedämmt, das Bett soll bei gutem Wetter ins Freie gefahren werden können. Die Gäste sollen die Vorzüge des Landlebens schätzen lernen – und die des nachhaltigen Wohnens. „Wer sich für Nachhaltigkeit interessiert, kann sich dort informieren“, sagt Bräunlich, „und ich finde es gerade schön, das auch Leuten mitzugeben, die sich überhaupt nicht dafür interessieren.“

Der Tourismuspreis Rheinland-Pfalz

Der Tourismuspreis Rheinland-Pfalz wird in den Kategorien „Gastgeber des Jahres“, „Projekt des Jahres“ und „Innovation des Jahres“ verliehen. Am 20. August präsentieren die insgesamt neun Nominierten ihre Bewerbung vor einer zwölfköpfigen Jury. Diese wählt die Preisträger der einzelnen Kategorien, wie die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH erklärt. Sie schreibt den Tourismuspreis in Kooperation mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium, dem ADAC Rheinland-Pfalz, dem Tourismus- und Heilbäderverband, dem Dehoga, der IHK-Arbeitsgemeinschaft im Land und den Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland aus. Gefördert wird der Preis vom Wirtschaftsministerium, dessen Hausherrin, Ministerin Daniela Schmitt, die Schirmherrschaft übernimmt. Der Tourismuspreis Rheinland-Pfalz wird zum fünften Mal ausgelobt. Den Gewinnern winken Geld- und Sachpreise. red