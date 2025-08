Gibt es zu viele gute Noten in Schulen in RLP?

Ist das Abitur einfacher geworden? Geben Lehrer zu gute Noten? Oder sind die Schüler einfach schlauer geworden? Die Debatte um die Abiturnoten kocht mitten in den Ferien hoch. Aktuelle Zahlen zeigen nämlich, dass die Durchschnittsnoten beim höchsten schulischen Abschluss immer besser werden. Insbesondere steigt die Zahl der Absolventen mit Einser-Abschluss.

Angestoßen hatte die Debatte der Deutsche Lehrerverband (DL). Im Vergleich zu früheren Jahren sprach Verbandspräsident Stefan Düll in der „Rheinischen Post“ gar von einer „Flut an Einser-Abis“. In den 80er- und 90er-Jahren habe es an durchschnittlichen Gymnasien fünf bis zehn Absolventen mit einem Schnitt besser als 2,0 gegeben, heute seien es oft zwei- bis dreimal so viele.

Gibt es eine „Noteninflation“?

Der Maßstab bei der Bewertung habe sich verschoben, weil die Klassen immer unterschiedlicher würden, so der Verband. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß kritisierte, das Abitur werde immer stärker entwertet. Die Noteninflation müsse gestoppt werden.

Wie eine Auswertung des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie ergeben hat, ist die Zahl der Einser-Abiturienten seit 2006 tatsächlich in allen 16 Bundesländern fast kontinuierlich gestiegen. Zwischen den Ländern gibt es aber deutliche Unterschiede. In den ostdeutschen Ländern etwa ist die Anzahl sehr guter Abi-Abschlüsse besonders hoch. Abgesehen von den Jahren der Corona-Pandemie zeigt sich für Rheinland-Pfalz eine kontinuierliche Steigerung bei den besonders guten Abschlüssen.

So viele Top-Abschlüsse gibt es in Rheinland-Pfalz

2006 etwa hatten nur vier Prozent der Schüler eine Abi-Note zwischen 1,0 und 1,4. Im vergangenen Jahr waren es 9,3 Prozent. Auch die Durchschnittsnote beim Abitur hat sich in den vergangenen 20 Jahren verbessert. Die Abi-Noten entwickeln sich also gegensätzlich zu vielen Bildungsstudien aus den vergangenen Jahren, die Schülern zunehmend schlechtere Leistungen bescheinigen.

Der rheinland-pfälzische Philologenverband macht für die „Bestnoteninflation“ Systemfehler der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik verantwortlich. Ziel der Politik sei es gewesen, immer mehr Schüler zum Abitur zu bringen, sagte die Verbandsvorsitzende Cornelia Schwartz dem Trierischen Volksfreund.

Bildungsministerium sieht größere Leistungsbereitschaft

„Mehr Schüler auf einer Notenskala von 1 bis 4 unterzubringen, bedeutet aber zwangsläufig, dass auch bei den Top-Noten weniger Differenzierung möglich ist.“ Gute und sehr gute Schüler lägen bei der Abinote nun wesentlich näher beieinander, wenn immer mehr leistungsschwächere Schüler das Abitur auch noch schaffen sollten. Als Lehrkräfte hätten sie da nur wenig Steuerungsmöglichkeiten, kritisierte Schwartz.

Im rheinland-pfälzischen Bildungsministerium interpretiert man die Notenentwicklung komplett anders. „Unsere Aufgabe ist es, Prüfungsstandards zu sichern – nicht den Erfolg junger Menschen zu beleidigen“, hatte jüngst Bildungsminister Sven Teuber (SPD) der dpa gesagt. Gute Noten seien kein Problem, solange sie auf echter Leistung beruhten.

Die Verbesserung der Noten führt man im Bildungsministerium auf eine noch größere Leistungsbereitschaft zurück, wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung sagte. Zahlreiche Hochschulen hätten in den vergangenen 20 Jahren Zulassungsbeschränkungen eingeführt, was den Leistungsdruck auf die Schüler erhöht habe. Ein Teil der Entwicklung sei aber auch auf veränderte Bewertungskriterien zurückzuführen – etwa bei der Facharbeit.