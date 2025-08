„Meisner, Alexander. Wanted by Germany.“ So steht es auf der Internetseite von Interpol. Es handelt sich um eine sogenannte Red Notice, eine internationale Ausschreibung einer gesuchten Person. Grund für die weltweite Suche nach „Meisner, Alexander“: Mord. Der mutmaßliche Dreifachmörder von Weitefeld (Kreis Altenkirchen) ist weiter verschwunden. Lebt er noch? Ist er auf der Flucht? Versteckt er sich? Oder ist er längst tot? Vier Monate nach der erschütternden Gewalttat im Westerwald sind immer noch viele Fragen offen.

Ein nächtlicher Notruf hatte am Sonntag, 6. April, einen Großeinsatz der Polizei und eine der größten Fahndungsmaßnahmen nach einer Einzelperson der vergangenen Jahre in Gang gebracht. Verzweifelt nach Hilfe gerufen hatte eine 44-jährige Frau aus dem 2300-Einwohner-Ort Weitefeld. Sie, ihr Mann (47) und ihr Sohn (16) waren angegriffen worden. Jede Hilfe kam zu spät: Alle drei starben noch am Tatort in ihrem Wohnhaus. Als Polizisten dorthin eilten, sahen sie noch einen flüchtenden Mann in der Nacht verschwinden. Spuren wiesen sehr schnell auf Alexander Meisner hin, einen 61-jährigen bekannten Gewalttäter aus dem Nachbarort Elkenroth. Er konnte entkommen, trotz einer Verletzung. Wie schwer diese war – auch vier Monate nach der Tat gibt die Staatsanwaltschaft dazu keine Details preis.

Die Ermittlungen treten auf der Stelle. Von Meisner fehlt jede Spur. Ob es im Vorfeld eine Verbindung zu den Opfern gab – weiter unklar. Ob es neue Hinweise auf ein mögliches Motiv gibt – keine Auskunft. In einer gemeinsamen Pressemitteilung vom 3. Juli hieß es, es habe sich möglicherweise um ein zufälliges Aufeinandertreffen gehandelt, das eskalierte. Neue Erkenntnisse dazu? Ebenfalls Fehlanzeige. Schon vor einem Monat hatte der Leitende Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler von Frust gesprochen. Auch für die Ermittler ist die Situation furchtbar.

Meisner hat einen russisch-kasachischen Hintergrund – auch deshalb vermuten nicht wenige, dass er sich, sollte er noch leben, ins Ausland davongemacht hat. Es liegen aber „keine Hinweise oder Erkenntnisse auf einen verifizierbaren Aufenthalt des Flüchtigen im Ausland vor“, teilt Polizei-Pressesprecher Jürgen Fachinger nun auf Anfrage unserer Zeitung mit. Ebenso wenig gebe es Hinweise auf eine „verifizierbare Aktivität des Gesuchten in sozialen Medien“ – vor einigen Wochen machten Vermutungen die Runde, Meisner habe in einem russischen Netzwerk aktuelle Spuren hinterlassen. Ein Lebenszeichen? Die Polizei betonte schon damals, dass dies einer Überprüfung nicht standgehalten habe.

Interessant: In der Red Notice bei Interpol sind drei Fotos enthalten, die weder im Fahndungsaufruf der Polizei Rheinland-Pfalz noch beim BKA zu sehen sind. Sie zeigen Meisner mit blauem Shirt und kürzerem Haar schräg von vorn sowie im Profil, auch eine Ganzkörperaufnahme ist zu sehen. Ob diese Aufnahmen neue Hinweise bringen?

Zuletzt hatte sich das anfangs exorbitant hohe Hinweisaufkommen in der Sache „verhalten/moderat“ entwickelt, erklärt Jürgen Fachinger. Seit dem 3. Juli gingen 39 neue Hinweise ein, insgesamt steht der Zähler nun bei circa 1980. Allerdings: „Die Hinweise mit internationalen Bezügen bewegen sich im einstelligen Bereich“, so Fachinger.

Ermittelt wird natürlich weiter, die Polizei will nicht lockerlassen, bis Meisner gefunden ist – tot oder lebendig. Wie genau die Fahnder aber derzeit vorgehen, dazu schweigt der Sprecher: „Wesentliches Element der Fahndung nach Personen ist der konspirative Umgang mit Fahndungsmethoden. Eine Veröffentlichung der Fahndungsmethoden würde die Möglichkeiten flüchtiger Personen erhöhen, die Fahndungsmaßnahmen zu unterlaufen und sich dem Zugriff der Strafverfolgung zu entziehen“, erklärt Jürgen Fachinger.

10.000 Euro Belohnung: Wo ist Alexander Meisner?

Seit Montag, 7. April, wird per Öffentlichkeitsfahndung nach Alexander Meisner gesucht. Der Mann mit kasachischem Hintergrund lebte zuletzt in Elkenroth, wenige Kilometer von Weitefeld (beides Kreis Altenkirchen) entfernt. Der 61-Jährige gilt als gewalttätig, hat eine einschlägige Vorgeschichte, saß auch schon jahrelang im Gefängnis. Laut Fahndungsaufruf ist er 1,74 Meter groß, wiegt 74 Kilogramm, hat braune Haare und blau-graue Augen. Er könnte eine Brille tragen. Besondere Merkmale sind Narben am rechten Oberarm, am linken Unterarm sowie an der Augenbraue. Auf dem linken Handrücken trägt er ein Tattoo, das „Katja“ in russischer Schreibweise zeigt. Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0261/10350399. red