Sie überzeugt die Jury mit Minze, Mandeln und handwerklicher Perfektion: Rowena Redwanz ist die Gewinnerin der SAT.1-Show „Das große Backen – Die Profis“. Wer hinter dem Backtalent mit den filigranen Törtchen und kreativen Ideen steckt.

Ein Hauch Basilikum, Minze im Mandeltörtchen und eine raffiniert dekorierte Torte: Damit backt sich Rowena Redwanz an die Spitze. Die 28-jährige Bäcker- und Konditormeisterin gewinnt die SAT1.-Show „Das große Backen – Die Profis“ – und damit den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld. 2022 wurde sie bereits als „Deutschlands beste Konditorin“ ausgezeichnet, 2023 in der TV-Show „Lege kommt auf den Geschmack“ zur Dessert-Königin Deutschlands gekürt. Rowena Redwanz ist ein Backtalent. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt sie vom großen Finale, ihrem Erfolgsrezept – und warum ein klassischer Apfelkuchen manchmal mehr punktet als jede Schautorte.

Dreharbeiten bringen die Konditormeisterin an ihre Grenzen

Als sich Rowena Redwanz Wochen nach den Dreharbeiten zum ersten Mal selbst im Fernsehen sieht, ist sie mindestens genauso aufgeregt wie beim Dreh selbst. „Ich habe mir wirklich jede Folge angeschaut, weil es superspannend war. Ich habe kaum mitbekommen, was die anderen Kandidaten so machen. Ich war komplett in meinem Backtunnel.“ Anfangs war es komisch, sich selbst im Fernsehen zu sehen, sagt die 28-Jährige. Vor allem, weil viele aus dem Bekanntenkreis sich die Show ebenfalls angeschaut haben: „Die haben bei der Ausstrahlung aber alle mitgefiebert.“ Dass sie sich den Goldenen Cupcake erkämpft, wusste nämlich nur die wenigstens. Monatelang trug die Koblenzerin – die eigentlich in Mülheim-Kärlich lebt und nur in Koblenz arbeitet – das Geheimnis mit sich herum.

Gedreht wurde Anfang des Jahres in Berlin. Drei Wochen lang hieß es: höchste Konzentration, Zeitdruck vor laufenden Kameras und zwischendurch jede Menge Interviews. „Irgendwann habe ich gemerkt: Ich gehe körperlich voll an meine Grenzen“, erinnert sie sich. Die Anspannung war da – jeden Tag. „Man hat immer wieder einen Wettbewerb und muss sich an jedem Tag neu beweisen und sein Bestes geben.“ Im Fernsehen ist nur ein Bruchteil dessen zu sehen, was die Kandidaten erleben: „Von den Gedanken, die wir Kandidaten uns den ganzen Tag über machen, bekommt der Zuschauer kaum etwas mit.“

„Die ganze Anspannung ist in diesem Moment abgefallen. Es war schon ein kleines Gefühlschaos, aber im positiven Sinn.“

Rowena Redwanz, Bäcker- und Konditormeisterin

Im Finale ist die Anspannung der Finalisten – zwei Frauen und ein Mann – für alle spürbar. Die Aufgaben: 25 schaufensterreife Pralinen, ein einfallsreiches Kleingebäck und eine dreistöckige Torte – das alles muss thematisch zusammenpassen und am Ende ein harmonisches Bild im Schaufenster ergeben. Für die dreistöckige Torte gab es nur fünf Stunden Zeit. Das klingt viel, ist es aber nicht. „Das war wirklich eine große Herausforderung. Ich habe die Torte im Vorfeld zweimal geübt. Jedes Mal war es superknapp. Vor allem das Abwiegen raubt viel Zeit. Da wusste ich: Du musst jetzt wirklich Gas geben, um das zu schaffen.“

Rückblickend ist für Rowena Redwanz im Finale alles glatt gelaufen. Die Jury verkündet die finale Entscheidung: Als ihr Name fällt, kann sie es kaum fassen: „Ich glaube, man merkt mir an, dass ich erst einmal ziemlich überwältigt war. Ich habe es mir unglaublich gewünscht, aber die anderen Teilnehmer waren auch so unfassbar stark und haben tolle Leistungen abgeliefert.“ Ihr Gefühl während der Show: 50:50 – es könnte klappen, aber auch nicht. „Die ganze Anspannung ist in diesem Moment abgefallen. Es war schon ein kleines Gefühlschaos, aber im positiven Sinn.“

Große Emotionen gab es auch in der Folge vor dem großen Finale: Plötzlich steht da Rowena Redwanz Schwester, bereit, bei einer Aufgabe zu helfen. Das war ihr schönster Moment der Show: „Das war eine riesige Überraschung, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wusste nicht einmal, dass meine Schwester überhaupt in Berlin ist.“ Obwohl all diese Glücksmomente mittlerweile viele Wochen zurückliegen, ist noch immer ein ehrliches Lächeln im Gesicht der 28-Jährigen zu sehen. Viele Emotionen hat sie mit nach Hause genommen, gleichzeitig aber auch viele Erfahrungen.

„Mich macht es sehr stolz, weil ich so viel Zeit da reingesteckt habe“, sagt sie. Das Üben und das Ausprobieren im Vorfeld machen ihr am meisten Spaß. „Man wird dadurch automatisch handwerklich besser, man steigert sich und lernt aus Fehlern. Das ist richtig wertvoll. Deswegen machen mir Wettbewerbe Spaß.“ Außerdem hatte die 28-Jährige in der Show die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, die sie im Alltag so nicht machen würde: „Dass es so individuell und kreativ wird, wie bei den Schaustückaufgaben – da hat man meistens nicht die Zeit für.“

Nur wenige kommen in den Genuss der Kreationen des Backtalents

Rowena Redwanz Arbeitsalltag spielt sich in der Koblenzer Handwerkskammer (HwK) ab. Als Ausbilderin und Dozentin bereitet sie dort Azubis und Meisterschüler auf die Prüfungen vor. Die Rezepte aus der Show will sie nun in den praktischen Unterricht integrieren. Nur wenige können Rowena Redwanz Kreationen probieren, ein eigenes Café hat sie nicht. Dabei backt die 28-Jährige seit ihrer Kindheit.

„Ich war elf oder zwölf und habe oft Kuchen mit in die Schule gebracht. Dass ich irgendwann Konditorin werde, haben meine Freundinnen und ich eher aus Spaß gesagt.“ Irgendwas mit Sprachen zu machen, lautete der eigentliche Plan der Schülerin. Erst ein Zufall brachte sie auf den Weg: ein Schnupperpraktikum im Seehotel Maria Laach. Eine Woche in den Sommerferien reichte, danach unterschrieb sie direkt ihren Ausbildungsvertrag.

„Man könnte Dinge immer weiter abwandeln, aber manchmal muss man die Welt gar nicht neu erfinden, sondern einfach sauber und akkurat arbeiten. Das hat sich wieder ein bisschen bestätigt.“

Rowena Redwanz, Bäcker- und Konditormeisterin

Mittlerweile ist Rowena Redwanz Bäcker- und Konditormeisterin – und das mit einem eigenen Stil: Fein, in den Farben verspielt, mit bekannten Aromen. „Für mich muss ein Törtchen nicht superextravagant sein, aber wenn die Aromen gut aufeinander abgestimmt sind und gut harmonieren, dann ist das manchmal sogar mehr wert.“ Ihrem Stil bleibt die Koblenzerin während der Show treu, die Jury überzeugt sie durchweg mit gutem Geschmack – darauf ist sie stolz. „Ich bin froh, dass ich das alles so gemacht habe. Man könnte Dinge immer weiter abwandeln, aber manchmal muss man die Welt gar nicht neu erfinden, sondern einfach sauber und akkurat arbeiten. Das hat sich wieder ein bisschen bestätigt.“

Französische Patisserie, feine Torten und Törtchen: Das ist, was Rowena Redwanz am liebsten backt. Ihre Inspirationsquellen dafür sind vielfältig: „Ich tüftele selbst gern Sachen aus, lasse mich aber auch gern von anderen Konditoren, Fachleuten oder auch meinen Schülern inspirieren. Man lernt nie aus.“ Aufwendige Sachen stellt sie gerne her, weil sie das handwerklich mehr fordert. Aber: „Ich esse lieber einfache Sachen. Ein guter Apfelkuchen ist manchmal mehr wert.“