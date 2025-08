Es kommen zwar immer weniger Flüchtlinge ins Land. Nahezu bundesweit steigt aber die Zahl der Klagen gegen abgelehnte Asylanträge. Warum das so ist und was in Rheinland-Pfalz außergewöhnlich gut läuft.

Die Zahl der neuen Klagen gegen Asylentscheidungen steigt stark an. Immer mehr Ausländer in Rheinland-Pfalz wehren sich juristisch gegen die Entscheidung, dass sie nicht hier bleiben dürfen. 2024 registrierte das Land im ersten Halbjahr noch 2353 neue Klagen, in diesem Halbjahr sind es 4125. Ein Plus von 75,4 Prozent, wie das Justizministerium auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Das ist keine rheinland-pfälzische Besonderheit. Wie die „Bild“ kürzlich berichtete, sind die Fallzahlen in den meisten Bundesländern gestiegen – in manchen noch deutlicher.

Und es handelt sich auch nicht um eine Momentaufnahme. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der neuen Klagen in Rheinland-Pfalz kontinuierlich nach oben gegangen. Dass es immer mehr davon gibt, erscheint auf den ersten Blick unverständlich. Denn in den vergangenen Monaten und Jahren sind immer weniger Flüchtlinge nach Rheinland-Pfalz gekommen. 2023 etwa kamen noch gut 14.800 Asylsuchende ins Land, im vergangenen Jahr waren es nur noch 9650.

Warum es derzeit so viel mehr Klagen gibt

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entscheidet zentral über jeden Asylantrag in Deutschland. Nach der Entscheidung müssen Asylbewerber theoretisch das Land verlassen, oder sie erhalten den formellen Flüchtlingsstatus. Es gibt auch andere Gründe, weshalb die Antragsteller in Deutschland bleiben dürfen – wenn es etwa ein Abschiebungsverbot gibt. Das Amt bewertet also, ob die Asylbewerber tatsächlich in ihrem Herkunftsland bedroht sind.

Wie das Landesjustizministerium erklärt, gibt es allerdings einen deutlichen Zeitverzug zwischen der Registrierung in Deutschland, der Bearbeitung der Anträge und einer dann möglichen Klage. Derzeit arbeite das Bundesamt verstärkt Anträge ab, nachdem dort lange Zeit Entscheidungen ausgesetzt gewesen seien. Zudem sei in Berlin „in erheblichem Umfang neues Personal“ eingestellt worden, so das Ministerium. Je mehr derzeit also über Anträge entschieden wird, desto häufiger kann es auch zu Ablehnungen und Klagen kommen.

Wie erfolgreich Klagen bei Asyl-Ablehnungen sind

In diesem Jahr hat das Bundesamt knapp 160.000 Entscheidungen über Asylanträge getroffen. Die meisten kamen von Syrern, Afghanen und Türken. 18,3 Prozent der Entscheidungen waren positiv. Im Vorjahr waren es noch 47 Prozent. Die gestiegene Zahl der Ablehnungen könnte ein weiterer Grund für mehr Klagen sein. Wenn Asylbewerber gegen eine solche Entscheidung in Rheinland-Pfalz vorgehen, waren sie zwischen 2019 und 2023 immer zu knapp einem Viertel erfolgreich, wie das Justizministerium erklärt.

Richter haben in den vergangenen Monaten immer wieder davor gewarnt, die Flut an Verfahren nicht bearbeiten zu können. „Das ist für alle Personen, die bei uns Rechtsschutz suchen, höchst unbefriedigend“, sagte etwa der Präsident des Oberverwaltungsgericht Lüneburg, Frank-Thomas Hett, der „Bild“.

Alle Verfahren laufen in Trier

In Rheinland-Pfalz ist die Bearbeitungszeit der Asylklagen bislang kein Problem. 2023 mussten Asylbewerber in Deutschland durchschnittlich anderthalb Jahre auf eine Entscheidung der Gerichte warten, in Rheinland-Pfalz nur ein halbes Jahr. Ein Grund dafür sei, dass alle Verfahren am Verwaltungsgericht in Trier gebündelt würden, erklärt das Justizministerium. Dadurch könne schnell auf Schwankungen durch „innergerichtliche Organisationsmaßnahmen“ reagiert werden. Trotz der derzeit steigenden Zahl an Klagen werde die Dauer der Verfahren „verhältnismäßig kurz bleiben“, verspricht das Justizministerium. Dazu soll das Trierer Gericht auch mehr Personal erhalten. seb