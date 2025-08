Vier Monate nach dem grausamen Verbrechen hoffen die Menschen im Westerwald auf baldige Klarheit: Ist der mutmaßliche Dreifachmörder von Weitefeld tot? Am Dienstag wurde eine Leiche in einem Wäldchen bei einer Wiese nahe dem Ort entdeckt, an dem am 6. April drei Menschen auf brutale Weise den Tod gefunden hatten. Ob es sich um die sterblichen Überreste des dringend tatverdächtigen Alexander Meisner handelt, sollen rechtsmedizinische Untersuchungen ergeben. Mit einem Ergebnis rechnen die Behörden frühestens am Donnerstag.

Ist der Identitätsabgleich erfolgreich, endet eine der größten Personenfahndungen der vergangenen Jahre in Rheinland-Pfalz. Seit Wochen und Monaten sucht die Polizei nach Meisner – und durchkämmte dabei auch umfassend die Umgebung von Weitefeld und Elkenroth, wo Meisner zuletzt gelebt hatte. Warum die Leiche dabei nicht früher gefunden wurde, ist eine der Fragen, die sich jetzt viele stellen. Gegenüber unserer Zeitung sagte Polizei-Pressesprecher Jürgen Fachinger, dass der Bereich durchaus abgesucht worden sei, zu dem Zeitpunkt aber einer Sumpflandschaft glich und nur schwer begehbar war. „Wir wollen nicht spekulieren, aber dies könnte eine Erklärung sein.“

Ein offiziell nicht näher beschriebener Zeugenhinweis hatte die Ermittler am Dienstagnachmittag zu dem Fundort geführt. Während die Leiche zur Rechtsmedizin nach Mainz gebracht wurde, begannen an Ort und Stelle umfangreiche Suchmaßnahmen. Die Polizei, die von einer längeren Liegezeit des Leichnams sprach, war mit einem Großaufgebot im Einsatz – unter den Augen etlicher Medienvertreter. Auch der Weitefelder Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler (parteilos) war an den Fundort gekommen – auf baldige Klarheit hoffend. Nur so, sagte er im Tagesverlauf, könne das Dorf endlich zur Ruhe kommen. Weitefeld hat etwa 2300 Einwohner.

Für sie war das Leben nach dem 6. April ein anderes. Anfangs ständige Polizeipräsenz, immer wieder Durchsuchungsmaßnahmen. Dazu die brennende Ungewissheit. Seit dem Tattag müssen die Menschen befürchten, dass sich der Dreifachmörder noch auf freiem Fuß befindet. Die Polizei zeigte verstärkt Präsenz, suchte aktiv das Gespräch. Und ermittelte weiter – öffentlich und konspirativ.

Die Tat geschah an einem Sonntag. Noch in der Nacht hatte eine 44-jährige Frau verzweifelt den Notruf gewählt. Als Polizeikräfte zum Tatort geeilt waren, fanden sie die Frau, ihren 47-jährigen Mann und den 16-jährigen Sohn tot vor. Die Staatsanwaltschaft sprach von Schuss- und Stichverletzungen. Die Polizisten sahen noch, wie eine verletzte Person vom Tatort flüchtete. Verfolgen konnten sie diese aber nicht.

Schnell verdichteten sich Hinweise darauf, dass es sich dabei um Alexander Meisner gehandelt haben musste. Schon am nächsten Tag wurde eine Öffentlichkeitsfahndung angestoßen. Die Jagd auf Meisner begann, auch mit Fahndungsfotos. Der 61-Jährige mit kasachischen Wurzeln lebte zuletzt in Elkenroth, nur dreieinhalb Kilometer vom Tatort entfernt. Und er hat eine gut dokumentierte Vergangenheit als Gewaltverbrecher.

2011 war er wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Meisner hatte seine damalige Ehefrau angegriffen. 2018 folgte eine Verurteilung wegen Bedrohung. Und: Erst im vergangenen Oktober fiel Meisner erneut auf. Da soll er eine Passantin berührt und verbal unzüchtig belästigt haben.

Inwiefern er mit der Opferfamilie in Verbindung gestanden haben könnte – darüber gab es bis zuletzt keine offiziellen Informationen. Auch nicht zu einem möglichen Motiv. Möglicherweise, hieß es kürzlich von Polizei und Staatsanwaltschaft, war ein Zufallstreffen eskaliert. Die Behörden sprachen vom „Exzess der Tötung der ganzen Familie“. Nach Meisner gefahndet wird international. Auch bei „Aktenzeichen XY“ wurde der Fall vorgestellt. Das Hinweisaufkommen aus der Bevölkerung war immens. Fast 2000 Hinweise waren eingegangen. Einer von ihnen war jener auf den Leichenfund am Dienstag.