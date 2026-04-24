Neue Schau der AKM in Koblenz „Feat.“: Was Kunst im Austausch zu erzählen hat Stefan Schalles 24.04.2026, 07:00 Uhr

i Die Brushstrokes, also Pinselstriche, sind das Markenzeichen Mircea Handaburas. Er ist einer von insgesamt vier Künstlern, die in der neuen Ausstellung der AKM in Koblenz in einen kreativen Dialog miteinander treten. Stefan Schalles

Mit einer Band vergleicht Mircea Handabura die neue AKM-Schau in Koblenz: Er und drei weitere Künstler spielen zwar ihre jeweils eigenen „Instrumente“, reagieren aber auch aufeinander, kommentieren sich. Warum das zu einem gelungenen Sound führt.

Was haben der Kultsong „Under Pressure“ und die Werkserie „Überlagerungen“ gemeinsam? Beide sind, auf ihre jeweils eigene Art natürlich, Features, kreative Kooperationen also zwischen Künstlern wie Queen und David Bowie auf der einen oder eben Mircea Handabura und Josephine Adu auf der anderen Seite.







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