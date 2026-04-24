Mit einer Band vergleicht Mircea Handabura die neue AKM-Schau in Koblenz: Er und drei weitere Künstler spielen zwar ihre jeweils eigenen „Instrumente“, reagieren aber auch aufeinander, kommentieren sich. Warum das zu einem gelungenen Sound führt.
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Was haben der Kultsong „Under Pressure“ und die Werkserie „Überlagerungen“ gemeinsam? Beide sind, auf ihre jeweils eigene Art natürlich, Features, kreative Kooperationen also zwischen Künstlern wie Queen und David Bowie auf der einen oder eben Mircea Handabura und Josephine Adu auf der anderen Seite.