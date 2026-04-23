Umstrittener Lückenschluss Wohl oder Wehe? So denken unsere Leser über A1-Ausbau Anke Mersmann 23.04.2026, 08:00 Uhr

i Abfahren, bitte: Bei Kelberg endet die A1 in der Eifel, erst bei Blankenheim in NRW geht es wieder auf die Autobahn. Mittlerweile ist Schwung in den seit Jahrzehnten geplanten Ausbau gekommen - umstritten bleibt er dennoch. Thomas Frey. picture alliance / dpa

Der A1-Lückenschluss kommt nach Jahrzehnten der Planungsphase voran. Doch der Ausbau spaltet die Gemüter. Während einige auf Entlastung hoffen, fürchten andere um Natur, Ruhe und Lebensqualität, wie Leserinnen und Leser unserer Zeitung schreiben.

25 Kilometer lang ist die Lücke in der A1 in der Eifel zwischen Blankenheim und Kelheim. Noch. Bekanntermaßen soll nun das erste von drei Teilstücken gebaut werden – nach jahrzehntelangen Planungen und juristischen Auseinandersetzungen. Erste Arbeiten für die 10,5 Kilometer lange Trasse zwischen Kelberg und Adenau sind angelaufen.







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