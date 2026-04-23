Das VR Kaiserfestival gehört heute zu den bedeutendsten seiner Art in Rheinland-Pfalz. Im Programm der elften Ausgabe findet sich dabei viel Bewährtes, etwa das überaus namhafte Line-up, manches ist aber auch neu, wie die Veranstalter nun verrieten.
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Dass bei Pressekonferenzen schon mal etwas dicker aufgetragen wird, ist nichts Außergewöhnliches. Negativität und Selbstkritik gehören nicht unbedingt zum Wesenskern solcher Veranstaltungen. Wenn allerdings Jens Becker im Vorfeld des VR Kaiserfestivals (3.