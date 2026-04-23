Von Carpendale bis Andrea Berg Kaiserfestival lockt die großen Stars nach Koblenz Stefan Schalles 23.04.2026, 15:40 Uhr

i Klangvolle Namen hat das VR Kaiserfestival in Koblenz auch in diesem Jahr wieder im Programm: Auf der Bühne am Deutschen Eck stehen Anfang September unter anderem (von links) Howard Carpendale, Andrea Berg und Johannes Oerding. Hendrik Schmidt/dpa, Jörg Carstensen/dpa, Hendrik Schmidt/dpa, Illustration: Svenja Wolf

Das VR Kaiserfestival gehört heute zu den bedeutendsten seiner Art in Rheinland-Pfalz. Im Programm der elften Ausgabe findet sich dabei viel Bewährtes, etwa das überaus namhafte Line-up, manches ist aber auch neu, wie die Veranstalter nun verrieten.

Dass bei Pressekonferenzen schon mal etwas dicker aufgetragen wird, ist nichts Außergewöhnliches. Negativität und Selbstkritik gehören nicht unbedingt zum Wesenskern solcher Veranstaltungen. Wenn allerdings Jens Becker im Vorfeld des VR Kaiserfestivals (3.







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