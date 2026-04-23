Die Asiatische Hornisse baut im Frühjahr neue Nester. Da erscheinen Fallen verlockend, die gezielt die Königinnen abfangen. Warum ein Experte aus Rheinland-Pfalz davor warnt – und es für sinnlos hält.
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Der Frühling ist da, die Temperaturen steigen. Viele Insekten sind längst aus ihren Winterverstecken gekrabbelt. Die im Herbst begatteten Jung-Königinnen der Asiatischen Hornisse, die die Kälte überlebt haben, suchen jetzt nach Nistplätzen, wo sie einen neuen Staat gründen können.