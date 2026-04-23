Im Frühjahr startet Nesterbau
Asiatische Hornissen: Experte rät von Insektenfallen ab
Die Asiatische Hornisse baut im Frühjahr neue Nester. Da erscheinen Fallen verlockend, die gezielt die Königinnen abfangen. Ein
Die Asiatische Hornisse baut im Frühjahr neue Nester. Da erscheinen Fallen verlockend, die gezielt die Königinnen abfangen. Ein Experte aus Rheinland-Pfalz warnt allerdings eindringlich davor.
Boris Roessler. picture alliance/dpa

Die Asiatische Hornisse baut im Frühjahr neue Nester. Da erscheinen Fallen verlockend, die gezielt die Königinnen abfangen. Warum ein Experte aus Rheinland-Pfalz davor warnt – und es für sinnlos hält.

Lesezeit 4 Minuten
Der Frühling ist da, die Temperaturen steigen. Viele Insekten sind längst aus ihren Winterverstecken gekrabbelt. Die im Herbst begatteten Jung-Königinnen der Asiatischen Hornisse, die die Kälte überlebt haben, suchen jetzt nach Nistplätzen, wo sie einen neuen Staat gründen können.

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