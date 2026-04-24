Ausflugstipps für den Frühling Geschichte entdecken: Freilichtmuseum und Sayner Hütte 24.04.2026, 09:29 Uhr

i Auf Entdeckertour im Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseum in Bad Sobernheim: Für Besucher gibt es mehr als 40 Gebäude aus dem ganzen Land zu sehen, die auf dem Museumsgelände wieder aufgebaut wurden - darunter ein Bauernhof, eine historische Kegelbahn oder eine Töpferei. Fabiola Christian/Naheland-Touristik GmbH

Im Frühling vor die Tür zu kommen, ist vielen ein großes Anliegen. Doch nicht immer spielt das Wetter mit. Macht nichts! Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH hat Gut- und Schlecht-Wetter-Tipps zusammengestellt. Hier etwas für Kulturinteressierte.

Frühlingszeit ist Ausflugszeit! Immer öfter lässt sich die Sonne blicken, und viele Menschen verspüren den Drang, ihre eigenen vier Wände zu verlassen. Aber nicht jedes Mal spielt das Wetter mit: kalter Wind, Regen oder gar einstellige Temperaturen können zum Spielverderber werden.







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