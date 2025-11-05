So will Schnieder sein Bekanntheitsproblem lösen

Gordon Schnieder (CDU) gegen Alexander Schweitzer (SPD): So lautet das Duell bei der kommenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Sonderlich bekannt sind beide noch nicht im Land. Wie Schnieder das ändern will, sagte er nun in einem RPR1.-Interview.
Gordon Schnieder will Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden – und ist optimistisch, dass sich bis zum Landtagswahltermin am 22. März auch seine derzeit noch dürftigen Bekanntheitswerte steigern werden. „Weiter im Land unterwegs sein, Menschen treffen“, sei sein Rezept dafür, sagte der CDU-Herausforderer von Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD) jetzt in einem Interview mit dem Radiosender RPR1.