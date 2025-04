So vielfältig sind die Osterbräuche in unserer Region

An den Osterfeiertagen kommt die ganze Familie zusammen. Es wird gegessen, gespielt und gelacht. In so mancher Gemeinde gibt es gar eigene Bräuche, die sonst nirgendwo zu finden sind. Wir stellen einige vor – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Es waren einmal gelangweilte und hungrige Kinder aus Horhausen (Kreis Altenkirchen), die nach dem Ostergottesdienst die Zeit bis zum Mittagessen totschlagen mussten. Not macht erfinderisch, und so fingen sie an, mit Eiern zu werfen, so weit sie konnten und ohne, dass das Ei dabei zerbricht. Eine Tradition war geboren: der Ostereier-Weitwurf. In diesem Jahr findet er am Ostersonntag, 20. April, ab 14 Uhr auf einer Wiese am Floriansweg statt. Es zählt nicht nur die Kraft, sondern auch die richtige Technik: Dazu nimmt man das Ei mit der Spitze nach oben zwischen Daumen und Zeigefinger und wirft es geradeaus. Und wer weiß: Vielleicht wird in diesem Jahr der bisherige Rekord von 73 Metern geknackt?

Heil bleiben sollen die Eier beim Eierkibben hingegen nicht. In Winnigen (Kreis Mayen-Koblenz) gilt es, am Ende das unversehrte Ei zu haben. Auf dem historischen Marktplatz versammeln sich am Ostersonntag ab 11 Uhr Einheimische und Gäste, um sich im „Kibben“ zu messen. Dabei werden die spitzen und stumpfen Seiten der Eier aufeinander geschlagen. Der Gewinner darf das Ei seines Gegenübers behalten.

Um sich die Beine zu vertreiben und an den christlichen Ursprung des Festes zu erinnern, findet in Leutesdorf (Kreis Neuwied) ein Osterspaziergang zu Weingütern und Gastronomiebetrieben der Region statt. Der „Emmausgang“ erinnert an den Weg von Jesus’ Jünger nach Emmaus bei Jerusalem. Heute wird dabei bei Musik und Wein der Frühlingsbeginn gefeiert. Dieses Jahr findet er am Montag, 21. April, nach der Wallfahrtsmesse in der Pfarrkirche um 11 Uhr statt.