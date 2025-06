So viele Menschen in Rheinland-Pfalz wie nie zuvor

Die Zahl der Menschen ist auf einem Höchststand, doch die Geburten sind gesunken. Es sterben deutlich mehr Menschen als Kinder geboren werden. In einer Stadt ist das aber anders.

Bad Ems (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr so viele Menschen wie nie zuvor gelebt. Die Bevölkerung sei um rund 4.400 auf rund 4,13 Millionen angewachsen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. Das sei der höchste Wert seit Landesgründung.

Dass mehr Menschen in Rheinland-Pfalz wohnen, wurde vor allem mit Zuzügen begründet. Denn: Die Zahl der Sterbefälle lag auch 2024 deutlich über der Zahl der Geburten. Etwa 33.600 Kinder wurden laut Statistikamt im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz geboren. Es starben hingegen fast 51.200 Menschen.

Höchstes Geburtendefizit in Mayen-Koblenz

In allen kreisfreien Städten und Landkreisen starben mehr Menschen als Kinder geboren worden – mit Ausnahme der Landeshauptstadt. In Mainz wurden zwei Kinder mehr geboren als Menschen starben. Umgekehrt war es im Landkreis Mayen-Koblenz: «Dort überstieg die Zahl der Verstorbenen die Zahl der Geborenen um insgesamt 1.001», wie es in der Mitteilung hieß.

Einen Tiefstwert gab es bei den Eheschließungen. Rund 17.700 Paare hätten 2024 in Rheinland-Pfalz geheiratet, hieß es. Das seien 1.000 weniger als 2023.