Im Länderranking der Deutschen Umwelthilfe rutscht Rheinland-Pfalz weiter ab. Obwohl die Ampel-Regierung bis 2030 klimaneutral sein will, hat sie zuletzt kaum neue E-Autos als Dienstwagen angeschafft.

Kaum ein Minister in der rheinland-pfälzischen Landesregierung fährt einen klimafreundlichen Dienstwagen. Nur die beiden Grünen-Ministerinnen setzen auf den E-Antrieb. Der Rest des Kabinetts fährt entweder mit einem Hybrid oder mit Diesel. Dafür hat die rheinland-pfälzische Landesregierung von der Deutschen Umwelthilfe im jährlichen Dienstwagen-Check nun die rote Karte bekommen.

Im Ländervergleich erhielten alle Regierungen außer Berlin und Hamburg für ihre Dienstwagen dieselbe Kartenfarbe. Deutliche Unterschiede gibt es dennoch beim CO2-Ausstoß. Hier landet Rheinland-Pfalz auf Platz zwölf. Im vergangenen Jahr war es noch Platz acht.

Söder landet im Ranking ganz hinten

Auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) liegt im Vergleich mit seinen Amtskollegen aus den anderen Bundesländern weit hinten auf Platz zwölf. Schweitzer lässt sich in einem Audi A8L mit Hybridantrieb (Benzin) fahren – Rote Karte. Den klimaschädlichsten Wagen fährt laut Umwelthilfe der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) – einen BMW X7 M60i xDrive. Insgesamt 151 von 238 Spitzenpolitikern reißen mit ihren Dienstfahrzeugen laut Umwelthilfe den europäischen Flottengrenzwert für Neuzulassungen.

„Der schleppende Fortschritt hin zu klimaverträglichen Dienstwagen ist sinnbildlich für den gesamten Verkehrssektor, der beim Klimaschutz massiv hinterherhinkt“, sagte Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Umwelthilfe. Wenn die Bundes- und Landesregierungen nicht ihre Glaubwürdigkeit gegenüber den Bürgern verlieren wollten, müssten sie dringend umsteuern.

RLP: Dienstwagen sollen in fünf Jahren klimaneutral sein

Zumindest gesetzlich hat die rheinland-pfälzische Landesregierung das kürzlich mit einem neuen Klimaschutzgesetz getan, wodurch das Land bis 2040 klimaneutral werden soll. Für die Regierung selbst gilt sogar ein noch früheres Ziel. Bereits in fünf Jahren soll die Landesverwaltung klimaneutral sein. Dazu gehört auch die Dienstwagenflotte von Staatskanzlei und Ministerien.

Wie eine Recherche unserer Zeitung kürzlich zeigte, hat sich in der Praxis allerdings kaum etwas geändert. Lediglich drei E-Autos mehr im Vergleich zum Vorjahr gibt es inzwischen im Fuhrpark der Landesregierung. Von insgesamt 74 Wagen aus dem Fuhrpark sind lediglich 13 komplett elektrisch betrieben – macht knapp 18 Prozent.

Die Staatskanzlei nannte als Grund kürzlich unter anderem die fehlende Reichweite in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz. Das brachte ihr schon vor längerer Zeit Kritik vom Grünen-Koalitionspartner ein, bei dem die beiden Ministerinnen Katrin Eder und Katharina Binz das Gegenteil beweisen. Auch in anderen flächenmäßig noch deutlich größeren Bundesländern setzen Minister auf Dienstwagen mit E-Antrieb. Offenbar ohne Probleme mit der Reichweite.