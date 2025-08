So steht es um das Personal in Kitas in RLP

Das Personal in den Kitas in Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen zehn Jahren stark aufgestockt worden, sagt die Statistik. Doch wie steht es um die Qualifikation der Beschäftigten?

Rheinland-Pfalz stockt auf – zumindest auf den ersten Blick. In den rund 2700 Kindertageseinrichtungen des Landes arbeiten inzwischen rund 47.300 Beschäftigte (Stichtag: 1. März 2024), davon knapp 38.000 im pädagogischen Bereich. Gegenüber 2014 ist das ein Zuwachs von 42 Prozent, bezogen auf reine Kopfzahlen. Der rechnerischen Zahl der Vollzeitstellen entsprechend liegt der Zuwachs bei 37 Prozent seit 2014.

Gleichzeitig wuchs auch die Zahl der betreuten Kinder – wenn auch moderater um etwa 16 Prozent. Rund 171.900 Kinder wurden 2024 betreut. Diese Entwicklung verweist auf einen grundsätzlichen Kraftakt: Der Ausbau der Betreuungskapazitäten, vor allem für unter Dreijährige, hat Wirkung gezeigt. Dies geht aus dem aktuellen „Datenblick“ des Statistischen Landesamtes hervor.

Wie es um die Fachkraft-Quote steht

Allerdings: Die Zahlen erfassen nicht die Qualifikation der Beschäftigten. Diesen Punkt will das Landesamt noch in einem gesonderten Bericht vertiefen. Die jetzt erhobenen Zahlen zur Personalentwicklung umfassen jede und jeden, der – unabhängig von Ausbildung oder Berufserfahrung – in einer der relevanten Funktionen tätig ist. Auch Praktikantinnen und Praktikanten, Freiwillige oder Menschen ohne einschlägige Ausbildung zählen mit.

Dem steht gegenüber die Fachkraft-Quote – also der Anteil der pädagogisch Tätigen mit einer einschlägigen Qualifikation. Diese ist real in RLP gesunken. Das geht aus einer Erhebung der Bertelsmann Stiftung hervor, die Ende 2023 veröffentlicht wurde. Demnach lag der Fachkräfteanteil noch in rund 31 Prozent der Kita-Teams bei über 82,5 Prozent. 2017 war das noch bei knapp 41 Prozent der Fall. Gleichzeitig nahm die Zahl der Einrichtungen zu, in denen nur noch 50 bis 70 Prozent des Personals als Fachkraft gelten – Tendenz steigend.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Personal fehlt, der Bedarf steigt, Notlösungen werden zur Regel. Immer häufiger stehen Personen ohne pädagogische Ausbildung in den Gruppen. Dies sichert den Betrieb – kurzfristig. Langfristig „gefährdet es die Qualität frühkindlicher Bildung“ und „überfordert die verbliebenen Fachkräfte“, bilanzierte die Bertelsmann Stiftung. Denn diese müssten nicht nur mehr Kinder betreuen, sondern oft auch unqualifizierte Kolleginnen und Kollegen einarbeiten und anleiten.

Der Faktor Belastung

Der „Datenblick“ zeigt eine gewisse Stagnation beim Personal-Kind-Schlüssel – also der rechnerischen Betreuungsrelation: je niedriger, desto besser. Hier wird nach fünf Gruppenformen differenziert, angefangen bei Kindern unter drei Jahren bis Gruppen mit Kindern vor und nach dem Schuleintritt: Die Schlüssel von 2024 haben sich „gegenüber 2014 bei keiner Gruppenform verschlechtert“. Jedoch sei nur in Gruppen mit Kindern ab drei Jahren bis zum Schuleintritt eine stetige und deutliche Verringerung des Personal-Kind-Schlüssels zu verzeichnen. Allerdings: Die Kennziffer basiert auf vereinbarten Stunden und blendet tatsächliche An- oder Abwesenheiten, Krankheit oder Fortbildung ebenso aus wie die qualitative Zusammensetzung der Teams, erläutert die „Datenblick“-Autorin Britta Müller. Die Realität im Kita-Alltag dürfte also vielerorts angespannter sein, als die Zahlen vermuten lassen.

Was den Faktor Belastung angeht: Die Bertelsmann Stiftung verwies Ende 2023 auf eine Studie mit der Universität Gießen. Demnach fühlt sich fast die Hälfte der Kita-Beschäftigten dauerhaft überlastet. Rund ein Viertel von ihnen denkt konkret darüber nach, den Beruf mittelfristig aufzugeben: „Auch in RLP besteht das Risiko, dass zahlreiche Fachkräfte das Berufsfeld verlassen. Ein weiteres Absenken der Fachkraft-Quote würde die Situation noch verschlechtert“, bilanzierte die Stiftung. Als Gegenmaßnahmen forderte sie eine verbindliche Fachkraft-Quote, flächendeckende Weiterbildungsmöglichkeiten und professionelle Unterstützung für die Kita-Teams. Denn mehr Personal allein reiche nicht – entscheidend sei, wer da sei und wie gut er oder sie ausgebildet sei. Nur so könne das Ziel einer kindgerechten frühkindlichen Bildung erreicht werden.