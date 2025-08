Bereits im zarten Alter von 26 Jahren gelang Gerd Schreiner (CDU) sein erster Einzug in den rheinland-pfälzischen Landtag. Das ist 29 Jahre her. Seitdem sitzt der Mainzer ununterbrochen im Landesparlament. Mittlerweile ist er dienstältester Abgeordneter – mit erst 55. Kommendes Jahr würde Schreiner so automatisch zum Alterspräsidenten werden. Aber der studierte Architekt macht jetzt Schluss, will wieder seinem gelernten Beruf nachgehen. „Seit ich 26 bin, sitzen Schulklassen vor mir und fragen mich, wie lange ich das machen will“, sagt er unserer Zeitung. Nun sei der Zeitpunkt gekommen. Er wolle noch mal was Neues wagen.

Als Schreiner 1997 in den Landtag gewählt wurde, da waren die politischen Verhältnisse noch ganz andere. Die SPD war zwar schon ein paar Jahre an der Macht. Zuvor aber konnte die CDU auf eine 40 Jahre andauernde Regierungsführung zurückblicken. Alte Haudegen und ehemalige Minister hätten am Anfang seiner Abgeordnetenzeit noch in der Fraktion gesessen, erzählt Schreiner. Er sei als Jungspund aber sehr freundlich aufgenommen worden.

„Da wurde von Beginn an geraucht ohne Ende.“

Gerd Schreiner (CDU) zu seinen Anfängen als junger Landtagsabgeordneter.

Damals war noch deutlich mehr erlaubt als heute. Wenn Schreiner zur Fraktionssitzung musste, zog er sich kurz zuvor und danach in seinem Büro um. „Da wurde von Beginn an geraucht ohne Ende“, sagt Schreiner. Mit diesem stinkenden Anzug habe er sich danach auf Terminen nicht blicken lassen können.

Wer Schreiner fragt, welche Momente ihm besonders in Erinnerung geblieben sind, bekommt aber eine weniger schöne Anekdote zu hören. Sein erster Besuch im Ahrtal kurz nach der Katastrophe 2021, das sei prägend gewesen. Überall der Gestank von Heizöl, unkoordiniert herumlaufende Menschen, die zerstörte Infrastruktur – „das war unvorstellbar“.

Eine ganz so lange Zeit im Landtag wie Gerd Schreiner kann Jutta Blatzheim-Roegler (Grüne) zwar nicht aufweisen. Die Grünen-Abgeordnete aus Bernkastel-Kues hat allerdings schon deutlich früher mit der Politik begonnen. Mit der professionellen Form ist nun Schluss. Seit 2011 saß die 68-Jährige im Landtag. Das Jahr, in dem es den Grünen in Rheinland-Pfalz erstmals gelang, in die Regierung einzuziehen.

Joggen gehen mit Außenminister Joschka Fischer

Auch als die Grünen auf Bundesebene noch recht neu im Geschäft waren, wirkte Blatzheim-Roegler schon mit. In Bonn habe sie 1987 den Wahlkampf unter anderem zusammen mit Claudia Roth und dem späteren Außenminister Joschka Fischer organisiert. Später sei es ihr gelungen, ihn in ihre Heimat zum Joggen zu holen. „Sicherheitstechnisch schon damals eine ziemliche Herausforderung“, sagt Blatzheim-Roegler. Aber die BKA-Beamten seien all fit beim Laufen übers Kueser Plateau gewesen.

Vier Jahre zuvor war sie in die Partei eingetreten. In Bernkastel-Kues sei es damals noch schwierig gewesen, überhaupt Ansprechpartner bei den Grünen zu finden, sagt Blatzheim-Roegler. Und in den kommunalen Gremien gab es kaum Frauen.

Wie man es schafft, nach so langer Zeit loszulassen? „Ich habe das Gefühl, dass ich meine Begeisterung für Politik an die nächste Generation weitergegeben habe“, sagt sie. Sie freue sich, dass sie noch mal eine neue Phase des Lebens ausprobieren könne – ganz ohne viele Termine. Ganz weg sei sie aber nicht. „Ich bin noch da, wenn ihr was aus dem Archiv braucht“, habe sie ihrer Partei gesagt.

Über noch mehr Lebenserfahrung verfügt im Landtag wahrscheinlich nur die älteste Abgeordnete Cornelia Willius-Senzer (FDP). Für die 82-Jährige endet im nächsten Frühjahr nach zwei Wahlperioden im Landtag ihre Zeit als hauptamtliche Politikerin. Willius-Senzer wird vor allem die vielen Begegnungen mit den Schülergruppen vermissen, wie sie unserer Zeitung berichtet. „Die waren oft frech, direkt und überraschend erhellend.“ Besonders schön sei es für sie gewesen, wenn ein Schüler „CWS“, wie Willius-Senzer im politischen Mainz von allen genannt wird, mit „Sie sind echt cool für eine Politikerin“ gelobt hätte.

„Da wird ganz ohne Geschäftsordnungsanträge getanzt.“

Cornelia Willius-Senzer freut sich auf mehr Zeit in der Tanzschule ihrer Kinder in Mainz.

Künftig freue sie sich auf einen Terminkalender ohne Parlaments- und Ausschusssitzungen, „endlich wieder Termine, die ich selbst bestimmen kann“, sagt die FDP-Politikerin. Ab nächstem Frühjahr habe sie dann mehr Zeit für wichtige Menschen, neue Projekte – und die Tanzschule ihrer Kinder. „Da wird ganz ohne Geschäftsordnungsanträge getanzt“, flachst die Tanzlehrerin.

Und welche Anekdote kann die Ex-FDP-Fraktionschefin aus den zehn Jahren im Parlament zum Besten geben? Die 82-Jährige erzählt, dass sie 2016 als eine der ersten Abgeordneten mit einem Elektroroller in den Landtag gefahren sei. Der Landtagspräsident habe sie gefragt, wo ihre High Heels seien. Die knackige Antwort von Willius-Senzer habe „na, hinten, in meinem Rucksack“ gelautet. Die Turnschuhe, die sie für die Fahrt an gehabt hätte, hätten farblich perfekt mit dem Roller und ihrem sonstigen Outfit zusammengepasst.

Die zurückliegenden 20 Jahre als Landtagsabgeordneter bezeichnet Martin Haller (SPD) als „die Ehre meines Lebens“. Der 41-jährige SPD-Parlamentsgeschäftsführer wird im nächsten Jahr Bürgerbeauftragter des Landes. Als solcher will Haller weiter an den Landtagssitzungen teilnehmen, sei aber – anders als heute – zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet. Sich dann zurückhalten zu müssen, werde ihm durchaus schwerfallen, berichtet der Sozialdemokrat, der als Vorsitzender des Flutuntersuchungsausschusses Bekanntheit erlangt hatte.

Als er 2006 mit Anfang 20 in das Parlament gekommen sei, habe er Vorfreude und Respekt verspürt – „die ganzen Leute, die da unterwegs waren, kannte ich ja nur aus dem Fernsehen“. Ministerpräsident Kurt Beck habe er, wie bei den Genossen üblich, trotzdem sofort geduzt. Bei der ersten SPD-Fraktionssitzung habe er gleich für einen Lacher gesorgt, berichtet Haller. Er habe sich nämlich vorgestellt und gesagt, dass er im Großen und Ganzen doch den Eindruck habe, „dass hier alle ganz nett sind“.

Ein schnelllebigeres Politikgeschäft

Die Gesellschaft sei in den vergangenen 20 Jahren viel schnelllebiger geworden – und mit ihr das politische Geschäft. Früher hätten die Landtagsmitglieder noch Briefe erreicht, heute trudelten E-Mails ein, die mitunter rasch beantwortet werden müssten. Und auch Haller kann sich noch gut daran erinnern, dass in Arbeitskreis- und Ausschusssitzungen munter geraucht wurde. „Da wurde man dermaßen zugequalmt – das war damals vollkommen normal.“ Der Pfälzer hielt es dann wie sein Kollege Schreiner: Vor Terminen schnell nach Hause fahren, duschen und den Anzug wechseln. Es waren eben andere Zeiten.

Diese Abgeordneten scheiden 2026 aus dem Landtag aus:

SPD: Martin Haller, Roger Lewentz, Hans Jürgen Noss, Alexander Fuhr, Michael Hüttner, Lothar Rommelfanger, Thomas Wansch, Christoph Spies und David Guthier

CDU: Michael Wäschenbach, Horst Gies, Gerd Schreiner

Grüne: Bernhard Braun, Jutta Blatzheim-Roegler, Daniel Köbler

AfD: Peter Stuhlfauth

FDP: Cornelia Willius-Senzer (bas)