Freut man sich in Traben-Trarbach und dem Kreis Bernkastel-Wittlich vielleicht zu früh? Nach einem Treffen mit Bundeswehrvertretern auf dem Gelände des legendären Cyberbunkers haben Kommunalpolitiker neue Hoffnung geschöpft, dass das 13 Hektar große Gelände doch wieder militärisch genutzt werden könnte – so wie früher, als dort das Amt für Geoinformationswesen residierte. Vertreter der Bundeswehr hatten bei dem Vor-Ort-Termin Interesse daran geäußert, die Liegenschaft zu reaktivieren.

Zwar bestätigt eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums auf Anfrage nun, dass die Bundeswehr das Gelände auf seine Eignung für ihre Nutzung prüfe. Sehr konkret klingen die Pläne allerdings nicht. So erläutert die Sprecherin: „Die Bundeswehr hat aktuell keinen konkreten Bedarf an dieser Liegenschaft.“

Ungeachtet dessen überprüfe sie „als Folge der Zeitenwende sowie der sicherheitspolitischen Veränderungen“ in einem geordneten Prozess in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zahlreiche Liegenschaften „auf deren potenzielle Eignung für eine mögliche zukünftige Nutzung durch die Bundeswehr“. Das hört sich nicht so an, als würden auf dem Mont Royal hoch oberhalb der idyllischen Moselstadt schon bald wieder Hunderte Soldaten oder auch Zivilisten arbeiten.

Allerdings hat man in Traben-Trarbach bereits Übung darin, darauf zu warten, wie es mit dem Schutzbau weitergeht. Der fünf Stockwerke tiefe Bunker und zwei riesige Bürogebäude stehen leer, seitdem das Areal bei einer Großrazzia im Herbst 2019 beschlagnahmt worden war, weil eine kriminelle Vereinigung dort ein Darknet-Datenzentrum betrieb.

39 Kaufinteressenten

Geschäftsleute, die die Ausnahme-Immobilie gerne kaufen würden, scheint es genug zu geben: 39 Interessenten haben sich bei der aktuellen Eigentümerin – dem Landesamt für Steuern – gemeldet. Sie müssen nun nicht nur auf das Wertgutachten warten, das noch in Arbeit ist, sondern wohl auch auf eine definitive Antwort der Bundeswehr, die man beim Verkaufsprozess als Allererste gefragt hatte, ob sie ihren ehemaligen Bunker zurückhaben möchte.

Bis vor Kurzem lautete die Antwort „Nein“. Angesichts der neuen Bedrohungslage und der deutschen Aufrüstung ist daraus nun offensichtlich ein „Vielleicht“ geworden.