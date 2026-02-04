Keine Auswanderer-Story ist wie die andere. Und die von Anna Blanche aus Diez im Rhein-Lahn-Kreis ist eine ganz besondere. Weil die junge Frau gewisse Hindernisse überwinden musste, um in Australien glücklich zu werden. Ein Lebensweg.
Dies ist die unglaubliche Geschichte von Anna Blanche aus Diez. Die 35-Jährige lebt heute in Queensland/Australien, ist dort als Business Development Managerin sehr erfolgreich. Was sie erreicht hat, schien lange unerreichbar, denn Blanche ist Legasthenikerin.